Vingtième semaine de notre sélection des promotions ! Comme chaque semaine, nous avons pris beaucoup de notre temps pour créer une sélection inédite, avec des jeux de tous horizons qui, nous l’espérons, réussira à vous plaire. Au programme, nous avons l’une des promotions du mois et plein de petites pépites indépendantes à tout petit prix. Vous êtes prêts ? C’est parti pour notre sélection des promotions sur l’eShop !

Minecraft

14,99€ au lieu de 29,99€

Minecraft est en promotion. C’est seulement la deuxième fois depuis sa sortie en 2018 que le jeu est en promotion, et il n’a jamais été à un prix aussi bas. Minecraft est disponible sur l’eShop à 14,99€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 5 juin.

Minecraft est peut-être l’un des plus grands jeux de l’Histoire vidéoludique. Il a révolutionné bien des choses et cette promotion est l’occasion idéale pour ceux qui ne l’ont pas encore de franchir le pas. Le gameplay est addictif, le contenu est colossal (vous ne trouverez peut-être pas de jeux qui arrivent à rivaliser avec Minecraft à ce niveau), et les possibilités sont quasi-illimitées dans ce bac-à-sable. Il a fallu plus de cinq ans pour que le jeu soit à nouveau en promotion, donc n’hésitez pas.

Flat Heroes

1,99€ au lieu de 9,99€

Ce n’est peut-être pas aussi cool que Minecraft mais c’est une belle promotion : Flat Heroes est disponible à seulement 1,99€ sur l’eShop au lieu de 9,99€. La promotion dure jusqu’au 2 juin.

Flat Heroes est un jeu de platforme et d’arcade dans lequel vous incarnez un petit carré qui essaie de survivre. Le jeu, avec son très bon gameplay, sa patte minimaliste et sa difficulté progressive, est une parfaite expérience avec une durée de vie très intéressante (5 heures environ en ligne droite) pour seulement deux petits euros. Notre testeur lui avait mis la note de 7,9 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Party Hard

3,74€ au lieu de 14,99€

Vous cherchez un petit jeu assez sympa à tout petit prix ? Party Hard est disponible sur l’eShop au prix de 3,74€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 22 mai.

Party Hard est un jeu d’infiltration dans lequel vous incarnez un tueur en série. Votre objectif est de tuer toutes les personnes qui font la fête sans vous faire repérer. C’est un jeu agréable et assez jouissif que nous avons beaucoup aimé à titre personnels. et notre testeur lui avait mis la note de 7,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Ultimate Chicken Horse

6,74€ au lieu de 14,99€

Ultimate Chicken Horse est actuellement en promotion sur l’eShop au prix de 6,74€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 11 juin !

Ultimate Chicken Horse est un étonnant jeu à faire avec ses amis. Dans celui-ci, vous devez sélectionner des objets à placer sur la carte pour empêcher les autres d’atteindre l’arrivée. Problème, les autres aussi vont vous mettre des bâtons dans les roues et il faudra jouer intelligemment pour placer des difficultés qui gêneront vos adversaires mais qui ne seront pas trop compliquées pour vous.

A Little Golf Journey

7,79€ au lieu de 12,99€

Nous terminons par cette toute petite promotion : A Little Golf Journey est actuellement à 7,79€ sur l’eShop au lieu de 12,99€. La promotion dure jusqu’au 24 mai.

Vous cherchez un jeu de golf sans prise de tête et très réussi ? Alors n’hésitez pas : A Little Golf Journey, avec ses magnifiques graphismes, sa superbe maniabilité et sa musique relaxante, est un magnifique compagnon de route. Notre testeur lui avait d’ailleurs mis la très bonne note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.