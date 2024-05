Grâce à Fireshine Games et Pugstorm, nous avons une date de sortie pour Core Keeper. Nous le verrons quitter l’Early Access et arriver sur Nintendo Switch le 27 août 2024.

Lorsque Core Keeper débarquera sur la console de Nintendo, le lancement de la version 1.0 inclura du nouveau contenu, la traduction en Français, des fonctionnalités et des améliorations de la qualité de vie.

Le directeur des opérations de Pugstorm, Sven Thole, a déclaré aujourd’hui : « Que vous commenciez tout juste votre aventure souterraine ou que vous soyez avec nous depuis le premier jour, nous ne pouvons que vous remercier de nous avoir rejoints dans ce voyage extraordinaire. Nous sommes ravis de vous offrir bientôt l’expérience complète de Core Keeper, et nous avons hâte que vous découvriez tous les petits détails que nous avons gardés pour la version 1.0. »

Attiré par une mystérieuse relique lors d’une mission d’exploration, vous vous réveillez dans une ancienne caverne regorgeant de créatures, de ressources et de bibelots. Arriverez-vous à survivre dans ce monde souterrain ? Découvrez des reliques, exploitez des ressources, construisez une base et fabriquez de l’équipement pour survivre et élucider le mystère du Cœur. Combattez des monstres et découvrez des secrets cachés. Cultivez des plantes, pêchez, inventez de nouvelles recettes et explorez un vaste monde souterrain dans cette aventure ouverte pour 1 à 8 joueurs.

Exploitez des ressources

Explorez une immense grotte aux ressources infinies. Exploitez des minerais, et découvrez des objets cachés, et survivez dans un monde généré procéduralement.

Découvrez un ancien monde

Explorez des biomes et combattez des créatures dans un vaste écosystème souterrain. Parcourez un monde sombre et affrontez des monstres gigantesques afin de mettre la main sur les objets nécessaires pour résoudre le mystère du Cœur.

Fabriquez des objets et de l’équipement

Personnalisez votre explorateur et fabriquez des objets, des protections et de l’équipement pour vous aventurer toujours plus loin dans les cavernes. Fabriquez une pioche pour exploiter des ressources, construisez des ponts pour franchir des lacs souterrains, et posez des torches et des feux pour éclairer les ténèbres qui vous entourent.

Cultivez des plantes, pêchez et cuisinez

Plantez les graines ramassées lors de vos aventures et trouvez le coin de pêche parfait pour attraper une myriade de poissons uniques. Ensuite, combinez les produits de vos cultures et de votre pêche en découvrant des recettes délicieuses aux effets inattendus.

Bac à sable pour 1 à 8 joueurs

Survivez en solo ou jouez en ligne avec sept autres joueurs au maximum. Travaillez ensemble pour récolter des ressources, combattre, cultiver des plantes, fabriquer des objets et survivre. Spécialisez-vous dans un rôle pour aider vos amis explorateurs à dompter l’environnement hostile.