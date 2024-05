Jouez à une version spéciale du JCC Pokémon pour gagner des récompenses, profiter de distributions de cadeaux et rencontrer des fans de Pokémon comme vous lors de cet évènement.

Fêtez la sortie de la nouvelle extension du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, Écarlate et Violet – Mascarade Crépusculaire, avec d’autres fans en vous rendant dans l’un des 16 magasins Micromania participants le samedi 25 mai 2024, et participez un évènement « Choisir un booster ». Vous pourrez y retrouver d’autres Dresseurs et Dresseuses pour échanger des cartes du JCC Pokémon, jouer au jeu, obtenir des produits gratuits (comme des visières Pikachu et des Packs Loisir), et même gagner des récompenses du JCC Pokémon en jouant à une version modifiée du jeu.

Pour participer au jeu spécial « Choisir un booster », les fans auront besoin d’un booster non ouvert d’Écarlate et Violet – Mascarade Crépusculaire du JCC Pokémon. Vous pouvez en apporter un ou en acheter un au magasin. Cette version simplifiée du traditionnel JCC Pokémon se joue avec les cartes trouvées dans votre booster et 10 cartes Énergie fournies par le personnel de l’évènement, qui expliquera également les règles complètes du jeu.

À vos collections du JCC Pokémon, Dresseurs, Dresseuses, et on vous retrouve dans un magasin Micromania participant le 25 mai pour échanger et jouer !