Midori, un leaker renommé pour la justesse et la précision de ses informations, a récemment partagé des détails intrigants sur Square Enix et certains projets en cours de développement chez ce prestigieux développeur japonais de jeux vidéo.

Il a confirmé que Square Enix travaille actuellement sur un remake du légendaire Final Fantasy IX, initialement sorti sur la PlayStation de Sony en 2000. Midori a également précisé que, pour le moment, Square Enix n’a pas l’intention de refaire Final Fantasy X, un titre emblématique de la PlayStation 2. En outre, Square Enix a récemment annoncé son intention de rendre tous ses jeux multiplateformes à l’avenir, ce qui suggère fortement que le remake de Final Fantasy IX pourrait bien voir le jour sur la Nintendo Switch 2.

This is correct information. — みどり (@MbKKssTBhz5) May 21, 2024

Yes.

But there is not a FFX remake title in development. — みどり (@MbKKssTBhz5) May 21, 2024

Final Fantasy IX a été lancé le 7 juillet 2000 au Japon et plus tard la même année en Amérique du Nord et en Europe avec à la baguette Hiroyuki Ito et Hironobu Sakaguchi (et surtout Nobuo Uematsu à la composition).

Final Fantasy IX se déroule dans le monde fantastique de Gaia, un lieu divisé en plusieurs continents et empires, chacun avec sa propre culture et technologie. L’histoire suit Zidane Tribal, un jeune voleur membre du groupe de bandits Tantalus. Leur mission est de kidnapper la princesse Garnet Til Alexandros XVII de l’Empire Alexandrie. Cependant, Garnet elle-même veut s’échapper du château, et elle rejoint volontiers le groupe de Zidane.

Au fur et à mesure de l’aventure, Zidane et Garnet sont rejoints par plusieurs personnages colorés, chacun avec ses propres motivations et histoires. Ensemble, ils découvrent une conspiration menaçant le monde et doivent faire face à des ennemis puissants, y compris Kuja, un antagoniste mystérieux avec des objectifs dévastateurs.

Gameplay

Système de Combat : Le jeu utilise le système de combat Active Time Battle (ATB) où les personnages peuvent exécuter des actions une fois leur jauge de temps remplie.

Le jeu utilise le système de combat Active Time Battle (ATB) où les personnages peuvent exécuter des actions une fois leur jauge de temps remplie. Équipement et Abilités : Les personnages apprennent des compétences en équipant diverses armes et armures. Une fois une compétence apprise, elle peut être utilisée même après avoir changé d’équipement.

Les personnages apprennent des compétences en équipant diverses armes et armures. Une fois une compétence apprise, elle peut être utilisée même après avoir changé d’équipement. Personnages Jouables : Le jeu propose un casting de huit personnages principaux, chacun avec des compétences uniques et un rôle distinct dans les combats.

Le jeu propose un casting de huit personnages principaux, chacun avec des compétences uniques et un rôle distinct dans les combats. Mini-jeux et Quêtes Secondaires : Final Fantasy IX inclut plusieurs mini-jeux, comme le Tetra Master (un jeu de cartes), et de nombreuses quêtes secondaires enrichissant l’expérience de jeu.

Final Fantasy IX a été acclamé par la critique et les joueurs pour son retour aux sources de la série, ses graphismes époustouflants pour l’époque, sa bande-son mémorable et son histoire touchante. Bien que les ventes aient été légèrement inférieures à celles de ses prédécesseurs immédiats, Final Fantasy VII et Final Fantasy VIII, il reste un favori parmi de nombreux fans de la série. Le jeu a été réédité sur diverses plateformes, y compris la Nintendo Switch, la PlayStation 4, les PC, iOS et Android, permettant à de nouvelles générations de joueurs de découvrir ce classique intemporel. La qualité de son scénario, ses personnages attachants et son univers riche continuent de faire de Final Fantasy IX un pilier de la franchise Final Fantasy et un exemple brillant de RPG japonais.

Histoire Complète de Final Fantasy IX (avec Spoilers)

Introduction et Acte I : L’enlèvement de la princesse

Le jeu commence dans le royaume d’Alexandrie, où le groupe de bandits Tantalus, déguisé en troupe de théâtre, prévoit de kidnapper la princesse Garnet Til Alexandros XVII. Zidane Tribal, le protagoniste et membre de Tantalus, découvre que Garnet veut fuir le château à cause du comportement de plus en plus inquiétant de sa mère adoptive, la reine Brahne. Garnet se joint volontairement à Tantalus et, accompagnée de son fidèle chevalier Steiner, ils s’échappent d’Alexandrie. Sur le chemin, ils rencontrent Vivi Orunitia, un jeune mage noir, qui se retrouve également embarqué dans leur aventure.

Acte II : La quête pour Lindblum

Après une série de péripéties, le groupe arrive à Lindblum, un royaume allié dirigé par le régent Cid Fabool IX. Cid informe le groupe de l’expansion militaire agressive d’Alexandrie sous l’influence de la reine Brahne et de l’étrange marchand d’armes Kuja. Garnet, Zidane, Steiner et Vivi partent en quête de réponses, voyageant à travers diverses régions de Gaia.

Acte III : Découverte de Kuja et de l’attaque d’Alexandrie

Le groupe découvre que Kuja utilise des mages noirs pour renforcer les armées d’Alexandrie. Ils découvrent également que Kuja provient d’un autre monde nommé Terra et qu’il manipule Brahne pour ses propres desseins. Après de nombreux affrontements, Brahne attaque Lindblum avec une arme surpuissante. Dans un acte de trahison ultime, Kuja se retourne contre Brahne et la tue en utilisant Bahamut, l’un des plus puissants eidolons.

Acte IV : La vérité sur Zidane et l’histoire de Terra

Zidane et ses amis découvrent que Kuja est, comme Zidane, un génome créé par Garland, un être ancien de Terra. Garland a créé les génomes pour transporter les âmes de Terra dans des corps réceptacles afin de sauver son monde mourant. Zidane apprend qu’il a été envoyé à Gaia pour semer le chaos et préparer la fusion des deux mondes, mais il a été oublié sur Gaia et a grandi parmi les humains.

Acte V : La bataille finale contre Kuja

Le groupe confronte Kuja à travers des batailles épiques et voyage jusqu’à Terra. Ils découvrent l’objectif ultime de Kuja : détruire tout ce qui existe en utilisant une puissance immense pour échapper à son destin inéluctable de mort prématurée. Dans la bataille finale, Kuja utilise le sort Ultima pour anéantir tout sur son passage, mais les héros réussissent à l’arrêter et à restaurer la paix.

Épilogue : Retour à Alexandrie et fin heureuse

Après la défaite de Kuja, Gaia et Terra se séparent à nouveau. Zidane est présumé mort, mais il revient héroïquement lors d’une représentation théâtrale à Alexandrie, où il retrouve Garnet. Les autres membres du groupe retournent à leurs vies respectives, mais restent unis par les liens d’amitié qu’ils ont forgés.

Final Fantasy IX se termine sur une note optimiste, célébrant l’amour, l’amitié et la découverte de soi. Le jeu est une lettre d’amour aux fans de la série, avec de nombreux clins d’œil aux anciens jeux Final Fantasy, tout en offrant une histoire riche et touchante qui explore des thèmes profonds comme l’identité, le sacrifice et l’espoir.