Paris, le 22 mai 2024 – SQUARE ENIX® annonce aujourd’hui que la franchise acclamée KINGDOM HEARTS arriverait sur STEAM® le 13 juin 2024*. Les utilisatrices et utilisateurs STEAM pourront rejoindre Sora, Donald, et Dingo dans deux collections KINGDOM HEARTS cultes ainsi que dans l’opus encensé par la critique KINGDOM HEARTS III + contenu téléchargeable Re Mind, et profiter de centaines d’heures de contenu avec les dix aventures magiques qui composent la saga du chercheur des ténèbres.

La version STEAM de KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX proposera des graphismes aux textures renouvelées. Les joueuses et les joueurs qui achèteront KINGDOM HEARTS III + contenu téléchargeable Re Mind recevront aussi la nouvelle Keyblade « Noirceur nocturne », exclusivement disponible sur STEAM.

« Nous sommes impatients d’accueillir de nouveaux fans en rendant KINGDOM HEARTS plus accessible que jamais avec l’arrivée de la franchise sur STEAM. Toute l’équipe de KINGDOM HEARTS, moi y compris, a incroyablement hâte que toutes les joueuses et tous les joueurs découvrent et profitent de l’action, de la magie, et de l’amitié de KINGDOM HEARTS sur STEAM. Bien entendu, nous avons aussi hâte de voir les fans de longue date redécouvrir ces classiques d’un nouvel œil. » – Ichiro Hazama, producteur de la franchise KINGDOM HEARTS

Voici la liste complète des titres KINGDOM HEARTS bientôt disponibles sur STEAM : KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX KINGDOM HEARTS FINAL MIX KINGDOM HEARTS ReUndeChain of Memories KINGDOM HEARTS II FINAL MIX KINGDOM HEARTS 358/2 Days (cinématiques remastérisées en HD) KINGDOM HEARTS Birth by Sleep Final MIX KINGDOM HEARTS Re:coded (cinématiques remastérisées en HD)

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD KINGDOM HEARTS χ Back Cover (film) KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep –A fragmentary passage–

KINGDOM HEARTS III + contenu téléchargeable Re Mind

KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE (inclut toutes les compilations ci-dessus)

Le premier titre de la franchise acclamée, développé sous la direction de Tetsuya Nomura, a été publié par SQUARE ENIX en 2002 et a amorcé une collaboration durable entre SQUARE ENIX et Disney. Plus de 36 millions d’exemplaires des jeux de la franchise ont été vendus depuis dans le monde entier. Les personnes jouant sur STEAM qui attendaient avec impatience l’arrivée de la franchise sur la plateforme pourront désormais rejoindre Sora, Donald, Dingo et de nombreux autres personnages Disney dans leurs aventures de la saga du chercheur des ténèbres, englobant tous les titres du KINGDOM HEARTS original au jeu KINGDOM HEARTS III + contenu téléchargeable Re Mind salué par la critique.