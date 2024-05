Saint-Ouen, France – 23 mai 2024 : Outright Games, Paramount Game Studios et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer que le tout nouveau jeu Tortues Ninja : Les Mutants se Déchaînent sera également disponible lors de sa sortie fin 2024 en éditions physiques Deluxe et Collector pour les consoles Nintendo Switch et Playstation 5.

Prenant place à la suite du récent film à succès de Paramount Pictures Ninja Turtles : Teenage Years, le jeu d’action/plateformes à venir servira encore plus de chaos mutant avec ces éditions remplies d’objets de collection façon « Tortues Ninja » !

Édition Deluxe Rendant hommage aux emblématiques héros à carapace, les fans pourront mettre la main sur un artbook radical et un assortiment de badges dans les deux éditions. L’édition Deluxe comprend également 4 porte-clés des armes des tortues, et un Steelbook au visuel unique. Voici le détail du contenu de l’édition Deluxe : Jeu physique Standard

Steelbook

4 écussons en forme de boucles de ceinture de chacune des 4 Tortues.

4 porte-clés ressemblant aux armes de chacune des 4 Tortues.

Artbook à couverture souple

L’Édition Collector est livrée avec un accès au season pass pour plus de contenu génial après le lancement, ainsi que des objets de collection exclusifs, dont une statue emblématique de camionnette à pizza, un panneau LED pizza et bien d’autres choses encore, le tout dans une incroyable boîte Collector ! L’édition Collector contient : Jeu physique Standard

Pass Saisonnier

Statue « Pizza Van »

Panneau LED

5 badges

4 écussons

Tapis de souris

Carnet de notes

Stylo

Livre d’art

Poster

Autocollants

Boîte de collection