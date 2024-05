Focus Entertainment et Auroch Digital sont ravis d’annoncer que leur FPS Warhammer 40,000: Boltgun, bénéficiera d’un nouveau DLC le mois prochain ! Forges of Corruption arrive le 18 juin – en même temps qu’une nouvelle Édition pour les nouveaux joueurs – sur PlayStation, Xbox et PC. La sortie sur Nintendo Switch est prévue à une date ultérieure. Laissez votre Bolter parler une fois de plus avec la Trailer d’Annonce de ce DLC ! Boltgun, le FPS rétro et explosif se déroulant dans l’univers emblématique de Games Workshop est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

La purge des hérétiques n’est jamais finie ! Vous vous êtes éclaté à purger les hérétiques ? Saisissez votre Chainsword sacrée, votre fidèle bolter, et préparez-vous pour une nouveau bain de sang, car votre Ultramarine préféré est de retour avec son nouveau DLC : Forges of Corruption. Explorez de nouveaux environnements et arrêtez la corruption du Chaos avant qu’elle n’engloutisse Graia ! Exterminez de nouveaux ennemis et affrontez le monstrueux Métabrutus, l’Havoc et ses armes lourdes et les griffes Lightning du Terminator. Purgez avec de nouvelles armes : brûlez des hordes d’hérétiques avec votre Multi-Fuseur ou pulvérisez-les avec le Lance-missiles. Pour les nouveaux joueurs, l’Édition Forges of Corruption, incluant le jeu de base et le DLC, sera le moyen parfait pour obtenir l’intégralité du contenu à un prix réduit. Préparez-vous pour la purge glorieuse et sanglante le 18 juin ! Explosions de pixels à l’infini – Mode Horde gratuit pour tous les joueurs Le 18 juin, une nouvelle mise à jour gratuite ajoutera des fonctionnalités très demandées par la communauté. Plongez dans un nouveau mode Horde, avec ses 4 niveaux de difficulté et ses propres succès ! Combien de temps pouvez-vous survivre ? Également très attendu, la mise à jour ajoute un guide de navigation pour aider à diriger les Élus de l’Empereur à travers les niveaux, ainsi que de nombreuses corrections de bugs et des améliorations !