Préparez votre attirail d’explorateur et plongez au cœur d’une nouvelle carte, avec de nouveaux véhicules, plus de 20 missions et tout cela gratuitement ! Expeditions: A MudRunner Game, la dernière création de Saber Interactive, le célèbre studio à l’origine de MudRunner et SnowRunner, lance une importante mise à jour de contenu gratuite, « Breaking Ground », disponible dès maintenant sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.

Percez un mystère enfoui depuis des siècles Après un tremblement de terre au cœur de l’Arizona, l’environnement n’est plus le même. Utilisez tous vos talents d’exploration de contrées sauvages pour vous frayer un chemin à travers des collines et des canyons aussi dangereux qu’arides. En tant qu’explorateur essentiel au progrès de la science, vous êtes sur le point de révéler au monde l’existence d’une civilisation inconnue. Suivez les indices, observez les traces et participez à l’une des plus grandes découvertes de l’histoire ! Alors que l’immense terrain de jeu d’Expeditions s’étend à la surface, cette mise à jour Breaking Ground offre un avant-goût d’un tout nouvel environnement à venir dans le jeu, présent pour la première fois dans la série MudRunner. Découvrez une introduction aux grottes de Kanab Creek et préparez-vous à poursuivre l’aventure sous terre dans les prochaines mises à jour ! Une mise à jour pleine de contenu : nouvelle carte, nouveaux véhicules et nouveaux objectifs ! Pour vous aider à parcourir ce nouvel environnement et venir à bout des 22 missions de cette mise à jour, deux nouveaux véhicules sont disponibles : le SIRO 72 T8-H et l’AFIM Hornet 622T. Un spécialiste inédit a également été ajouté à votre équipe, Marcus Kingsley, dont les compétences vous seront très utiles. Poursuite du développement et planning des futures mises à jour Expeditions va continuer à proposer beaucoup de contenu gratuit, notamment de nouvelles mécaniques de jeu, des spécialistes, ou encore des véhicules, en plus des contenus payants supplémentaires inclus dans le Pass Year 1. D’ici la Saison 1, les équipes continuent de travailler dur pour améliorer le jeu et offrir aux joueurs la meilleure expérience possible, et nous sommes heureux d’annoncer que le très attendu mode coopératif arrivera cet été. Pour plus de détails, rendez-vous sur la page officielle d’Expeditions: A MudRunner Game sur Steam afin de consulter la feuille de route et voir ce qui vous attend. Lancez-vous dans des expéditions scientifiques toujours plus enrichissantes, défiez les lois de la nature, et percez les mystères de ces terres inexplorées. Aventurez-vous dans de vastes étendues sauvages, allant des déserts arides aux forêts accidentées en passant par des montagnes escarpées, pour y dénicher trésors enfouis et ruines oubliées. Menez des missions de recherche aux commandes de divers véhicules tout-terrain sur des chemins parsemés d’embûches, en utilisant votre équipement high-tech pour venir à bout des obstacles. Construisez et gérez votre base, équipez vos véhicules de gadgets indispensables, tels que des drones ou des scanners, pour progresser en pleine nature. Recrutez une équipe composée des meilleurs spécialistes pour améliorer vos compétences sur le terrain et débloquer de nouvelles possibilités d’exploration. Découvrez une nouvelle approche de l’aventure off-road, basée sur une physique de conduite inégalée, par les créateurs de MudRunner et SnowRunner.

Planifiez minutieusement votre itinéraire en survolant le terrain avec votre drone de reconnaissance, utilisez votre détecteur de métaux ou la caméra de votre drone pour localiser des caches d’équipement précieux.

Traversez des environnements extrêmes grâce aux gadgets high-tech de votre véhicule, comme les points d’ancrage pour gravir des pentes abruptes ou l’échosondeur pour mesurer la profondeur de l’eau.

Gérez votre base en construisant des infrastructures de recherche et en recrutant des spécialistes afin d’accéder à de nouvelles compétences et possibilités de mener à bien vos expéditions.