Une nouvelle semaine de promotion sur l’eShop de la Nintendo Switch. Il fut plus compliqué pour nous de dénicher des pépites cette fois-ci, mais nous vous proposons encore une fois une liste la plus éclectique possible avec des chats, de l’horreur, et un peu de comédie ! Nous voici avec la vingt-et-unième sélection de l’année des promotions sur l’eShop (déjà !).

Cat Quest II

4,99€ au lieu de 19,99€

Vous avez été hypés par l’annonce de Cat Quest III mais vous n’avez jamais fait le deuxième ? Cat Quest II est disponible sur l’eShop à 4,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 14 juin !

Cat Quest II est un RPG cosy très sympathique avec des chats ! Avec un humour à toute épreuve, une difficulté parfaitement adaptée et des graphismes mignons à souhait, Cat Quest II est un must have pour tous ceux qui aiment ce genre de jeux. Nous lui avions mis la très bonne note de 8,5 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

Ship of Fools

8,79€ au lieu de 21,99€

Ship of Fools est en promotion à moins de dix euros ! Le jeu est actuellement disponible sur l’eShop à 8,79€ au lieu de 21,99€ jusqu’au 16 juin.

Ship of Fools est un super mélange de roguelite, beat’em all et de tower defense addictif jouable en solo comme à deux ! Le jeu propose une expérience vitaminée et notre testeur avait tout simplement adoré les graphismes faits à la main ainsi que sa prise en main. Nous lui avions mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Observer

4,49€ au lieu de 29,99€

Changeons totalement de registre avec Observer, disponible sur l’eShop au prix de 4,49€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 12 juin.

Observer est un jeu d’horreur qui nous place à Cracovie en 2084. Nous incarnons un neuro-enquêteur qui se connecte dans l’esprit des suspects. Le jeu arrive à nous placer dans un univers cyberpunk très réussi avec un doublage de qualité et une excellente bande-son. Notre testeur lui avait mis la note de 8 sur 10 et à ce prix-là, cela devient très intéressant.

Vous pouvez lire notre test ici.

Leisure Suit Larry – Wet Dream Dry Twice

3,99€ au lieu de 39,99€

Vous cherchez une petite comédie sympathique ? Leisure Suit Larry – Wet Dream Dry Twice est disponible sur l’eShop au prix de 3,99€ au lieu de 39,99€ jusqu’au 22 juin.

Leisure Suit Larry – Wet Dream Dry Twice est un jeu qui s’amuse avec la limite du politique correct. Avec un humour à toute épreuve, des graphismes cartoons, des énigmes logiques et à la fois loufoques, Leisure Suit Larry – Wet Dream Dry Twice est un excellent jeu pour se détendre un peu sans se prendre la tête. Nous lui avions mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Cris Tales

3,99€ au lieu de 39,99€

Cris Tales est disponible en promotion sur l’eShop au prix de 3,99€ au lieu de 39,99€ jusqu’au 31 mai !

Cris Tales est un très bel hommage aux JRPGs classiques avec une magnifique bande-son, un superbe scénario, un très bon gameplay et des personnages attachants. Que demandez de plus ? Pour seulement quatre euros, c’est une offre très intéressante. Nous lui avions mis la note de 7,7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.