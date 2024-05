En 2020, Marvelous et la petite équipe Edelweiss font équipe et propose Sakuna: Of Rice and Ruin sur Nintendo Switch. Un Action-RPG en 2D très solide rappelant des expériences du passé telle que Muramasa: The Demon Blade sur Nintendo Wii avec des phases de gestion de riziculture tout aussi riche, bien pensé et bien intégré à l’expérience globale de jeu. Un des plus gros défaut de Sakuna: Of Rice and Ruin étant sa traduction uniquement anglaise du jeu n’aidant pas à saisir les enjeux et le gameplay du titre. En cette année 2024, la déesse Sakuna exilé sur une île remplie de démon à purger et tirant son pouvoir de ses cultures de riz revient sur les écrans de TV japonaise grâce au studio d’animation P.A Works. Une adaptation en animation des péripéties que les joueurs ont pu vivre manette en main, 4 ans auparavant avec « Harebare » pour chanson d’opening par le groupe Ikimonogakari et « Origami » par Little Glee Monster pour chanson de Ending. Un premier trailer promotionnel de l’anime ci-dessous avec un lien vers notre test du jeu pour les curieux. Début de diffusion à partir de Juillet 2024.