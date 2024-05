Internet a encore une fois prouvé que tout ce qui touche aux chats est destiné à un succès retentissant. Little Kitty, Big City, le dernier-né de Double Dagger Studio, confirme cette tendance en devenant un véritable phénomène moins d’une semaine après son lancement.

Double Dagger Studio a fièrement annoncé que Little Kitty, Big City avait franchi la barre des 100 000 exemplaires vendus dans le monde entier, toutes plateformes confondues, en seulement 48 heures après sa sortie. Ce démarrage en trombe est d’autant plus impressionnant qu’il s’agit d’une toute nouvelle franchise, ce qui laisse présager un bel avenir pour le jeu.

Aujourd’hui, nous apprenons que Little Kitty, Big City continue de connaître une ascension fulgurante. En effet, après avoir atteint les 100 000 ventes en à peine 48 heures, le total des exemplaires vendus a maintenant doublé, atteignant 200 000 exemplaires en une semaine seulement. De plus, il convient de noter que le jeu a également séduit un million de joueurs sur le Game Pass, bien que ces chiffres ne soient pas inclus dans le total des ventes officielles.

Meo-wow! We’ve sold 100,000 units in 48 HOURS? You guys are AMEOWZING. Thank you so much for playing our game!!! pic.twitter.com/xKBLEaem1h

