Paris, France et Düsseldorf, Allemagne – le 28 mai 2024 – Construction Simulator® 4 d’Astragon Entertainment et du développeur Independent Arts Software est désormais disponible sur Nintendo Switch™. Dans le nouveau décor canadien, les joueurs maîtriseront divers chantiers de construction en mode multijoueur.

Dans Construction Simulator® 4, les joueurs peuvent accomplir des missions de construction ensemble pour la première fois sur Nintendo Switch™ dans un multijoueur coopératif. Plus de 10 missions de construction étendues peuvent être abordées à deux. Dans les missions coopératives, deux joueurs travaillent ensemble et en parallèle sur des tâches sur le chantier. Une campagne passionnante et plus de 100 missions attend les joueurs en solo.

La nouvelle carte Pinewood Bay s’inspire des paysages et des caractéristiques emblématiques du Canada. Elle impressionne par ses vastes forêts verdoyantes, son paisible village de pêcheurs et sa ville moderne. Ces lieux uniques présentent également des défis particuliers pour les chantiers, notamment des tâches de construction variées telles que la construction d’un musée maritime ou encore d’un phare emblématique.

Comme dans les précédents opus de la franchise Construction Simulator®, la simulation impressionne par le grand nombre de machines et de véhicules sous licence provenant de marques mondialement connues de l’industrie de la construction. Par exemple, vous pouvez utiliser des grues, des excavateurs, divers véhicules de transport et, pour la première fois, des pompes à béton pour les travaux de bétonnage. Comparé à son prédécesseur, Construction Simulator® 4 offre une flotte de construction encore plus étendue avec plus de 80 machines et véhicules de plus de 20 fabricants – y compris ATLAS, BELL Equipment, BENNINGHOVEN, Bobcat, BOMAG, CASE, Caterpillar, CIFA, DAF, HAMM, Kenworth, Liebherr, Mack Trucks, MAN Truck & Bus, MEILLER Kipper, Nooteboom, PALFINGER, Scania, SCHWING-Stetter, STILL, VÖGELE, Wacker Neuson et WIRTGEN.