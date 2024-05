Square Enix a célèbre hier le « Dragon Quest Day » et bien qu’on ai eu une mise à jour sur le cas Dragon Quest III HD-2D Remake, il n’y a pas eu d’annonces concernant la prochaine sortie majeure de la série qu’est Dragon Quest XII : The Flames of Fate. Pourtant, le créateur de la série, Yuji Horii, a fourni une brève mise à jour qui semble indiquer que le projet est toujours sur la bonne voie. Voici ce qu’il avait à dire :

Il y a eu des inquiétudes au sujet de Dragon Quest XII, mais j’étais en réunion [à ce sujet] il y a encore peu de temps.

Malheureusement, il ne peut pas encore « donner de détails », mais il a mentionné qu’il souhaitait que le jeu soit « digne du travail posthume des deux [Akira Toriyama et Koichi Sugiyama] qui sont décédés ». Parti cette année, Toriyama (le créateur de Dragon Ball, décédé en début d’année) a travaillé sur les titres Dragon Quest en tant qu’artiste, et le compositeur du jeu, Sugiyama, est décédé en 2021.

Dragon Quest XII : The Flames of Fate a été initialement annoncé en mai 2021 et a été décrit à l’époque comme une version beaucoup plus « sombre » et adulte de la longue série de JRPG. Aucune plateforme n’a encore été annoncée pour The Flames of Fate, mais au rythme où son développement semble se dérouler, le successeur de la Switch de Nintendo pourrait être disponible d’ici sa sortie.