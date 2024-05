Dans ce rogue-lite tactique, dirigez une escouade d’élite de robots dans une version de la 2e Guerre mondiale. Pensez vite, affrontez les forces de l’Axe et neutralisez leur QG. Améliorez robots et pilotes, et développez des stratégies pour gagner!



Megabit, une nouvelle branche d’édition lancée par Aonic, et le développeur Milky Tea basé à Liverpool ont annoncé le jeu de stratégie en temps réel roguelite Grit & Valor : 1949 pour PlayStation 5, Xbox Series, Switch et PC (Steam). Il sera lancé en 2025.

« Ce n’est pas une coïncidence siGrit & Valor : 1949 est le premier jeu publié sous Megabit, car il représente parfaitement la raison pour laquelle nous avons construit notre nouvelle branche d’édition, pour soutenir des expériences et des studios comme celui-ci », a déclaré Benjie Clarke, directeur général de l’édition mondiale d’Aonic, dans un communiqué de presse. « Milky Tea est un groupe passionné de développeurs visionnaires et c’est vraiment un honneur de les aider à réaliser leur vision extraordinaire. »

Kevin Campbell, producteur de Milky Tea, a ajouté : « Nous sommes ravis d’annoncer aujourd’hui notre premier jeu avec Megabit. Nous avons hâte que les joueurs découvrent notre vision de la création d’une expérience roguelite vraiment originale, qui combine des mécanismes populaires de tower defense et de jeux de stratégie, tout en les transformant en quelque chose de nouveau et d’excitant. »

Menez votre brave escouade composée de pilotes de robots de la Résistance contre les forces diaboliques de l’Axe et changez le cours de la Seconde Guerre mondiale dans cette histoire alternative au style dieselpunk. Votre mission ? Escorter un véhicule de commandement à travers l’Europe jusqu’au cœur de la Nouvelle Allemagne. Là-bas, le véhicule déploiera sa cargaison, une IEM conçue pour détruire la Tour des machines, le QG principal de l’ennemi.

UN ENNEMI INARRÊTABLE. UNE DYSTOPIE AU STYLE DIESELPUNK

L’Axe a pris le contrôle de l’Europe au moyen de guerriers mécaniques géants afin de changer le cours de la guerre et d’anéantir la plupart des forces Alliées. De redoutables robots de l’Axe patrouillent le territoire et éliminent les rebelles, mais les rares survivants se sont regroupés sous un nouveau nom : la Résistance. Vous devez commander une escouade de braves pilotes et leurs robots capturés dans une mission périlleuse dont l’objectif est d’attaquer l’ennemi de l’intérieur. Livrez l’IEM au centre du territoire de l’Axe pour détruire la Tour des machines, leur usine de fabrication de robots et leur centre de communications pour changer le cours de la guerre !

GAMEPLAY ÉVOLUÉ DE JEU DE TACTIQUE EN TEMPS RÉEL

Chaque fois que vous accédez à une nouvelle région ou à un nouveau champ de bataille, un nouveau défi s’offre à vous avec des combinaisons de vagues d’ennemis et des terrains uniques. Réfléchissez vite pour déplacer et positionner vos robots afin de résister à l’assaut tout en défendant votre véhicule de commandement. L’utilisation du terrain et d’autres avantages tactiques est cruciale pour terminer les objectifs de votre mission!

FORMEZ L’ESCOUADE DE ROBOTS ULTIME

Vous pouvez personnaliser et configurer votre escouade de robots et de pilotes à votre guise afin d’adapter vos tactiques à chaque nouvelle mission. Obtenez du courage pour faire passer les capacités uniques de votre pilote au niveau supérieur et des débris pour améliorer vos robots en amont afin de prendre l’avantage sur le champ de bataille.

REGROUPEZ. RECONSTRUISEZ. REDÉPLOYEZ

Préparez-vous à ce que tout soit différent d’une mission à l’autre : le champ de bataille, les ennemis que vous affrontez et les récompenses obtenues ne seront jamais les mêmes. N’oubliez pas, si votre véhicule de commandement est détruit, la mission prend fin. Vous devrez retourner à la base de la Résistance, améliorer votre escouade et élaborer une nouvelle stratégie ! «