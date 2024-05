Yeo, un développeur de jeux innovants, est heureux d’annoncer le lancement de son dernier titre, Fading Afternoon. Ce jeu révolutionnaire invite les joueurs à pénétrer dans le monde glauque des yakuzas à travers les yeux de Seiji Maruyama, un ancien homme de main d’âge mûr connu sous le nom de « Gozuki ». Fraîchement sorti de prison, Maruyama est confronté à l’inévitable marée du temps et du changement, mettant les joueurs au défi de naviguer dans le crépuscule d’une légende autrefois redoutée.

Fading Afternoon est un voyage à travers la vie d’un homme qui s’est tenu au sommet, mais qui se retrouve à remettre en question la valeur de son passé alors qu’il est confronté à un avenir incertain. Le jeu offre un mélange unique de profondeur narrative et de gameplay interactif, comprenant :

Une ville à explorer : Parcourez les rues sordides de Tokyo, découvrez des secrets et démêlez les complexités de la vie des yakuzas.

Action Beat’em Up complexe : Affûtez vos poings et affrontez des gangs rivaux dans des séquences de combat intenses. Les combats riches en adrénaline mettront vos talents à l’épreuve !

Plusieurs fins : Vos choix comptent ! Construisez le destin de Maruyama : trouvera-t-il la rédemption ou sombrera-t-il dans le désespoir ?

Mini-jeux : Faites une pause dans l’action avec des mini-jeux divertissants qui ajoutent de la profondeur et de la variété.

Est-ce que quelque chose a vraiment de l’importance : Alors que Maruyama est aux prises avec le vieillissement, réfléchissez au but de la vie et à l’héritage qu’il laisse.