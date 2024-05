Vous vous souvenez peut-être que, l’été dernier, Limited Run Games a officiellement annoncé qu’une version améliorée de Tomba!, un jeu de plateforme et d’aventure sorti à l’origine sur la PlayStation 1 il y a plus de 25 ans, arriverait le 1er aout sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC via Steam.

Limited Run Games sera responsable de toutes les versions en boîte. Tomba! est considéré comme un classique culte de la PlayStation, et de nombreux fans nostalgiques continuent de le chérir pour son gameplay unique et son personnage charmant.

Tomba! (connu sous le nom de Tombi! en Europe) est un jeu de plateforme et d’action développé par Whoopee Camp et publié par Sony Computer Entertainment. Le jeu est sorti pour la première fois au Japon en 1997 sur PlayStation, suivi d’une sortie en Amérique du Nord et en Europe en 1998.

Tomba! met en scène le personnage éponyme, Tomba, un jeune garçon avec des cheveux roses et une écharpe jaune. L’histoire commence lorsque les cochons maléfiques volent le bracelet en or de Tomba, un héritage de sa famille. Le bracelet est également important, car il a le pouvoir de sauver le pays d’une menace apocalyptique. Tomba part alors dans une aventure pour récupérer son bracelet et affronter les cochons maléfiques.

Le gameplay de Tomba! combine des éléments de plates-formes, d’action et de jeu de rôle. Tomba peut sauter, grimper, nager et attaquer ses ennemis en leur sautant dessus. Il peut par ailleurs utiliser différent objets et armes qu’il trouve au cours de son voyage. L’objectif principal du jeu est de compléter des quêtes pour avancer dans l’histoire et récupérer les événements perdus du pays.

Le jeu se déroule dans un monde ouvert et coloré, avec des environnements variés tels que des forêts, des montagnes, des rivières et des villages. Les joueurs doivent explorer ces environnements, interagir avec les personnages non-joueurs, résoudre des énigmes et combattre des ennemis pour progresser. Tomba! se distingue aussi par son style visuel unique et son sens de l’humour excentrique.

Tomba! a été très apprécié par les joueurs et a reçu des critiques positives pour son gameplay innovant et son charme. Il a ensuite connu une suite, intitulée « Tomba! 2: The Evil Swine Return », qui est sortie en 1999 sur PlayStation. Malheureusement, la série Tomba! n’a pas connu de nouveaux épisodes depuis lors, et la franchise est restée en sommeil depuis de nombreuses années.