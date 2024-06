La saison 2 inclura trois mises à jour majeures de contenu, débutant par “L’Interception du dragon ancien”.

San Francisco, Etats-unis – 06 juin 2024 – Le mercredi 12 juin à 2h00 du matin heure française, la nouvelle saison “Orages et bulles en folies” de Monster Hunter Now démarre officiellement. Monster Hunter Now, un jeu de Niantic et Capcom, est une expérience de chasse dans le monde réel acclamé par la critique. La saison 2 inclut trois mises à jour majeures de contenu réparti tout au long de la saison, donnant aux joueurs un été entier de chasse.

1. Interception du dragon ancien

Les dragons anciens sont des monstres qui existent depuis l’ancien temps et possèdent des caractéristiques qui transcendent la connaissance humaine. Ils sont souvent comparés à des catastrophes naturelles et font partie de légendes autour du monde. Le dragon ancien Kushala Daora fera ses débuts dans la nouvelle fonctionnalité interception du dragon ancien.

2: Trois nouveaux grands monstres

En plus du Kushala Daora, le Khezu et le Basarios arriveront également au début de la Saison 2 de Monster Hunter Now. Le dragon ancien Kushala Daora n’apparaîtra qu’à travers l’Interceptions du dragon ancien, tandis que Khezu et Basarios apparaîtront sur le terrain une fois que les joueurs auront débloqué les quêtes d’histoire correspondantes de la Saison 2. En plus de ces trois monstres, Niantic ajoutera d’autres grands monstres tout au long de la Saison 2.

3: Nouveau type d’arme : lancecanon

La saison 2 ajoute la lancecanon, un type d’arme qui combine la robustesse d’une lance et l’explosivité de la puissance de feu. Expérimentez la force pure de son Feu de Wyvern, une attaque très puissante, et Tir explosif, une attaque qui inflige un déluge de balles. Les chasseurs expérimentés devraient profiter de la façon dont la puissance d’attaque de la lancecanon augmente au fur et à mesure qu’elle s’échauffe après avoir tiré.

4: Nouvelle arme et compétence d’armure

De nouveaux monstres et un nouveau type d’arme signifient également que de nouvelles compétences seront disponibles pour les chasseurs et qu’ils pourront les ajouter à leur arsenal. Les joueurs peuvent s’attendre à découvrir Kushala Frostwind, de l’artillerie, l’Assurance spéciale et bien plus encore.

5: Nouvelles médailles de chasseurs

Une nouvelle saison avec plus de monstres offrira également de nouvelles médailles de chasseur que les joueurs pourront gagner et afficher sur leur carte de guilde.

6: Fournitures saisonnières

Avec le commencement de la saison 2, Niantic donne à tous les joueurs 250 emplacements additionnels avec une expansion de boite à objet gratuite, disponible en tant que fourniture dans la boutique. De plus, la limite globale du nombre de fois où la capacité de la boîte à objets peut être améliorée grâce aux gemmes, sera également augmentée.

7: Quêtes d’histoire et apparitions de monstres

Au fur et à mesure que les saisons changent, la rotation des monstres apparaissant sur le terrain change également. Notez que pour les monstres quittant le terrain avec le début de la saison 2, les joueurs pourront toujours les débloquer une fois de plus en accomplissant des quêtes urgentes dans la quête d’histoire de la saison 2.

Du début de la saison 2 et jusqu'au 24 juin à 17h00 heure française, le taux d'apparition des Khezu dans les zones marécageuses et des Basarios dans les zones désertiques augmentera.

le taux d’apparition des Khezu dans les zones marécageuses et des Basarios dans les zones désertiques augmentera. La densité des monstres dans les champs augmentera également pendant cette période.

Coral Pukei-Pukei, Basarios, Khezu apparaîtront aux points de Chassathons.

Coral Pukei-Pukei apparaîtra également lors des Chassathons après l’événement. Kushala Daora apparaîtra uniquement dans le cadre des Interceptions du dragon ancien.

8: Pass saisonnier de la Saison 2

Un nouveau pass saisonnier sera disponible et offrira à tous les joueurs des récompenses via la formule gratuite, notamment des objets en jeu, des équipements cosmétiques, des Zenny et des parties de monstres. Une piste de récompenses supplémentaire sera également disponible dans le cadre d’un plan premium payant. Notez qu’une fois la saison 2 commencée, les joueurs ne pourront plus débloquer les récompenses de la saison 1, mais pourront toujours réclamer les récompenses non réclamées pendant un mois.

9: Quêtes de célébration de Monster Hunter Stories

Monster Hunter Stories est le premier RPG de la série Monster Hunter originellement publié par Capcom en 2016. Une nouvelle version remastérisée sera lancée le 14 juin, et Monster Hunter Now proposera alors un événement spécial de quête pour la célébrer. En accomplissant les quêtes d’événement de Monster Hunter Stories, les joueurs pourront gagner des médailles de chasseur et des tenues en édition limitée.

Ce n’est que le début du contenu de “Orages et bulles en folie ” avec des mises à jour et des fonctionnalités encore plus passionnantes à venir à partir de Juillet.

Monster Hunter Now au Summer Game Fest

Si vous participez au Summer Game Fest, nous vous invitons à nous rencontrer pour une démonstration du contenu de la saison 2, au cours de laquelle nous vous dévoilerons plus de détails. En espérant vous y retrouver !