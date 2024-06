Des promotions sont en cours chez Sega / Atlus sur l’eShop Nintendo Switch.

Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire instant-gaming qui propose des cartes eShop à prix réduits. Les promotions sont tous disponible sur l’eShop US, certaines aussi chez nous en Europe. Le tableau ci-dessous répertorie les promotions US avec conversion et prix final en Europe, à vous de faire votre choix. (Taux de conversion utilisé: 1 dollar vaut environ 0.92 euro)