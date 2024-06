– Découvrez une nouvelle collection offrant deux expériences uniques : une pour Shadow the Hedgehog™ et une autre pour Sonic The Hedgehog™, disponibles sur consoles et PC. –

Lors de la diffusion en direct du Summer Game Fest 2024, SEGA® a annoncé que SONIC X SHADOW GENERATIONS sortirait en version numérique et physique le 25 octobre 2024, et que le jeu est disponible en précommande sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One, les consoles Nintendo Switch™ et sur PC au prix de €49.99.

L’édition Digital Deluxe de SONIC X SHADOW GENERATIONS permet aux fans de jouer au jeu 3 jours plus tôt et comprend des titres tirés d’anciens opus, une apparence de Terios inspirée du Shadow original, des visuels inédits, un niveau bonus, une apparence pour Shadow et plus ! Les fans peuvent également précommander les éditions Digital Standard et Deluxe de SONIC X SHADOW GENERATIONS avant leur date de sortie et obtenir l’apparence iconique de Sonic d’après Sonic Adventure™ ! Tous les joueurs qui précommandent l’édition physique Day One recevront, en plus de l’apparence iconique de Sonic, le journal de Gerald Robotnik, un carnet de 28 pages rassemblant ses réflexions et ses croquis alors qu’il créait Shadow the Hedgehog à bord de la station spatiale ARK.

Voici le détail de chaque offre :

SONIC X SHADOW GENERATIONS – Édition Digital Deluxe – €49.99

Jeu de base (dématérialisé)

Bonus exclusif PlayStation – Cinématique de prologue en version longue incluant les scènes coupées (PS4 et PS5 uniquement)

*BONUS DE PRÉCOMMANDE – Apparence de Sonic Adventure

SONIC X SHADOW GENERATIONS – Édition physique Day One – €49.99

Jeu de base (physique uniquement)

Bonus exclusif PlayStation – Cinématique de prologue en version longue incluant les scènes coupées (PS4 et PS5 uniquement)

*BONUS DE PRÉCOMMANDE – Apparence de Sonic Adventure et Journal de Gerald Robotnik (28 pages)

SONIC X SHADOW GENERATIONS – Édition Digital Deluxe – €59.99

Jeu de base (dématérialisé uniquement)

Bonus exclusif PlayStation – Cinématique de prologue en version longue incluant les scènes coupées (PS4 et PS5 uniquement)

*BONUS DE PRÉCOMMANDE – Apparence de Sonic Adventure

Season Pass Digital Deluxe : Jouez au jeu 3 jours plus tôt Apparence et niveau bonus pour Shadow (fin d’année 2024) Apparence de Terios Pack de musiques bonus Artbook + bande originale numériques Points de compétence ( Sonic Generations ™)



Incarnez Shadow dans une histoire inédite et découvrez ses nouvelles capacités attestant qu’il est l’unique être suprême ! Foncez à travers les niveaux marquants de sa vie, découvrez des secrets et déverrouillez des pouvoirs pour sauver le monde de Black Doom.

SONIC X SHADOW GENERATIONS inclut un remaster complet du célèbre SONIC GENERATIONS, une aventure à travers le temps proposant des niveaux emblématiques en 3D et 2D retravaillés avec des graphismes améliorés et du contenu bonus.

Éléments clés :

Le retour de Shadow Dans cette nouvelle histoire, Black Doom, l’ennemi juré de Shadow, refait surface et menace encore de conquérir le monde. Shadow doit revivre son passé, affronter des souvenirs douloureux et débloquer des pouvoirs pour sauver le monde. Shadow renaît Maîtrisez les pouvoirs de Doom de Shadow pour vaincre vos ennemis et triompher de parcours ardus. Surfez sur l’eau, survolez les obstacles et arrêtez le temps avec le Chaos Control ! Un voyage à travers le temps et les dimensions Retrouvez les niveaux emblématiques des aventures de Shadow et foncez à travers des niveaux en 3D et 2D distordus par Black Doom, tandis que Shadow tente de réparer le cours du temps et de déjouer ses projets diaboliques. Un nouvel Espace blanc à explorer Parcourez un univers totalement inédit inspiré par les zones ouvertes de Sonic Frontiers ™. Avec ses nouveaux pouvoirs, Shadow pourra poursuivre son exploration et découvrir des secrets disséminés un peu partout ! Le meilleur des deux mondes, remasterisé Foncez à travers les niveaux emblématiques en 3D et 2D des jeux Sonic, sublimés par des graphismes améliorés et des cinématiques retravaillées. Plus d’objets à collectionner, du contenu bonus et bien plus ! Sauvez les Chao cachés dans chaque niveau, atteignez le meilleur score au flipper dans Casino Night et retrouvez des visuels inédits, de la musique et plus encore au musée !



Pour précommander SONIC X SHADOW GENERATIONS dès aujourd’hui, rendez-vous sur le site officiel de SONIC X SHADOW GENERATIONS ou chez votre revendeur habituel.