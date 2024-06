Les vainqueurs des Championnats Internationaux Pokémon d’Amérique du Nord 2024 couronnés à La Nouvelle-Orléans

Bellevue, Washington, le 10 juin 2024. Dimanche, The Pokémon Company International a révélé de nouvelles informations à propos des Championnats du Monde Pokémon 2024 qui auront lieu du 16 au 18 août au Hawaiʻi Convention Center à Honolulu. Les fans de Pokémon qui ont assisté aux Championnats Internationaux Pokémon d’Amérique du Nord 2024 (CIAN) à La Nouvelle-Orléans le week-end passé, ou qui ont suivi la diffusion en direct officielle Pokémon de l’évènement, ont pu découvrir la peluche Pikachu et la carte promo Hôtel « Au paradis des Pokémon » exclusives pour les Mondiaux. Ces deux articles feront partie du kit de bienvenue que recevront les personnes qualifiées pour les Championnats du Monde. Par ailleurs, la peluche Pikachu sera disponible uniquement à la boutique temporaire Pokémon Center des Championnats du Monde Pokémon 2024.

Les CIAN Pokémon 2024 ont rassemblé des milliers de talentueux Dresseurs et Dresseuses Pokémon qui se sont affrontés dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, dans les jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, ainsi que dans les jeux mobiles Pokémon GO et Pokémon UNITE pour tenter de se qualifier pour les Championnats du Monde Pokémon 2024. Après trois jours de compétitions intenses à la Nouvelle-Orléans, les personnes ci-dessous ont décroché les titres de Champions ou Championnes des Championnats Internationaux Pokémon d’Amérique du Nord 2024 :

Jeu de Cartes à Collectionner (JCC) Pokémon, catégorie junior :

1ʳᵉ place : Jose Cruz Galindo Resendiz [US]

2ᵉ place : Edison Chein [US]

JCC Pokémon, catégorie senior :

1ʳᵉ place : Nathan Osterkatz [US]

2ᵉ place : Daniel Magda [CZ]

JCC Pokémon, catégorie master :

1ʳᵉ place : Andrew Hedrick [US]

2ᵉ place : Stéphane Ivanoff [FR]

Championnats du Jeu Vidéo (CJV) Pokémon, catégorie junior :

1ʳᵉ place : Kevin Han [US]

2ᵉ place : Damon Zhu [NZ]

CJV Pokémon, catégorie senior :

1ʳᵉ place : Joshua Robinson [US]

2ᵉ place : Adam Colson [US]

CJV Pokémon, catégorie master :

1ʳᵉ place : Patrick Connors [US]

2ᵉ place : Aurélien Soula [FR]

Pokémon GO :

1ʳᵉ place : OutOfPoket [US]

2ᵉ place : Ashtonash [MX]

Pokémon UNITE :

1ʳᵉ place : Orange Juicers [NA]

2ᵉ place : Nemesis [NA]