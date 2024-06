Débuté en 2019 au Japon et connaissant une hausse en notoriété fulgurante sur l’archipel et dans le monde entier, le manga Spy × Family est devenu une licence à part entière. Une licence qui s’est vu adaptée ainsi à travers différents autres formats comme une série TV en animation sur plusieurs saisons, un film d’animation, un roman et même un jeu vidéo. Justement, en parlant de jeu vidéo, SPY×ANYA: Operation Memories est déjà disponible depuis quelques mois au Japon sur Nintendo Switch et arrive enfin chez nous.

Agent Anya en mission souvenir !

Avant tout, puisque nous jouons à la version japonaise, vous conviendrez qu’il est difficile de placer l’absence d’autres langues dans les points négatifs. Difficile aussi de vous dire les langues qui seront présentes lors de sa sortie officielle chez nous mais passons cette parenthèse pour aller plus en détail sur la licence Spy × Family ainsi que ce jeu vidéo. La licence est classifié “Shonen” dans un genre très comédie, humour et tranche de vie. Nous sommes sur un récit de guerre froide entre les nations fictives d’Ostania (Pays de l’est) et de Westalis (Pays de l’ouest). Dans ce contexte de paix fragile, l’agent Twilight, un brillant espion de Westalis est envoyé sur Ostania pour se rapprocher du dangereux extrémiste Donovan Desmond.

Sa cible étant difficile à approcher, il se fait passer pour un psychiatre nommé Loid Forger. Il se rend également dans un orphelinat pour trouver un enfant à adopter et à inscrire à l’école Eden, un établissement que fréquente le fils de sa cible, Damian Desmond. C’est la petite Anya qui obtient ce rôle. Passionnée par les mystères, les secrets et les séries d’espionnage, notre petite fille de 5-6 ans se lie d’affection avec Loid en lisant dans ses pensées grâce à son pouvoir de télépathie. Malgré tout, avoir une fille n’est pas suffisant pour être accepté à Eden, l’école requiert un entretien avec les deux parents pour conclure l’inscription. Anya parvient à convaincre une fonctionnaire de mairie de jouer ce rôle, Yor Briard.

Derrière ce rôle de fonctionnaire, cette séduisante jeune femme est en fait une tueuse à gage professionnelle. Au-delà des railleries sur son statut de célibataire, Yor est à la recherche d’un homme pour parfaire sa couverture. C’est ainsi que se forme la famille Forger, une famille totalement improvisée sur les intérêts de chacun. C’est dans ce climat de cachoterie que nos trois protagonistes poursuivent leur vie en commun. Seule la jeune Anya est plus ou moins au courant de la supercherie grâce à son pouvoir de télépathie et sa compréhension d’enfant mais se complait dans ce quotidien. C’est dans ce quotidien que nous emmène le jeu en jouant une Anya vacillant entre vie d’école et sortie en famille. Dans tout ça, n’oublions également pas le chien Bond Forger qui peut regarder vers l’avenir. Le jeu présente également d’autres personnages secondaires de la série comme Yuri le frère de Yor ou encore les camarades de classe d’Anya comme Damian Desmond ou encore Becky Blackbell parmi bien d’autres également présent ici.

En termes de développement d’histoire, nous ne sommes pas sur une adaptation pure et simple du scénario du manga ou de la série mais sur un petit récit très secondaire et annexe prenant place durant les évènements de l’œuvre. Alors que le quotidien de la famille Forger se poursuit tranquillement, Anya veut constituer un genre de carnet de souvenir entrant également dans le cadre d’un devoir pour l’école. Pour notre petite héroïne, cela lui permettra de se rapprocher des autres élèves et potentiellement contribuer à la paix mondiale. Le jeu se termine en quelques heures, voire potentiellement un peu plus d’une dizaine d’heures pour ceux qui visent le 100%.

Ne vous attendez pas à des révélations importantes en lien avec le canon de l’œuvre, le jeu propose que du contenu annexe à tout ça. Difficile d’avoir une fin pour une adaptation d’une licence encore en cours mais puisque nous sommes sur de l’annexe, il faut bien apposer une fin d’expérience d’une manière ou une autre. Dans SPY×ANYA, cette pseudo-fin de jeu s’obtient en réussissant à obtenir toutes les photos spécifiques des sorties en famille permettant ainsi à Anya de constituer son devoir d’école. Un pourcentage de progression est associé à ces sorties en famille. C’est pourquoi le 100% peut demander bien plus de temps puisqu’il va bien au-delà de cet objectif.

Nous suivons ainsi le quotidien scolaire de Anya ainsi que les sorties programmées en famille, une progression évoluant sur un cycle de 3 jours incluant au bout la sortie en famille. La progression de chaque journée est assez similaire avec une partie où Anya va à l’école, interagit avec ses amis et se fait des souvenirs à l’école. Puis une autre partie où de retour à la maison, elle peut interagir avec ses parents, quelques personnages secondaires sans oublier Bond. Une fois avoir interagi et enregistré nos nouveaux souvenirs, la famille dîne et nous reprenons le contrôle d’Anya après le dîner. À ce moment, nous pouvons choisir de jouer à un mini-jeu qui aide Anya à gagner en inspiration et l’aide à écrire ses rapports journaliers de ses journées.

Anya et ses souvenirs qui se répètent

Chaque phase à l’école et à la maison – dans laquelle nous pouvons bouger Anya et interagir avec les autres – nous propose également plusieurs spots sur lesquels Anya se livre à une activité. Nous pouvons ainsi visionner Anya et ses proches à l’œuvre et prendre une photo avec une note dépendamment de plusieurs critères : le focus, l’angle et le timing. Le premier point concerne la mise au point de la caméra pour ne pas avoir de rendu de photo flou. Le second concerne le fait de bouger autour de l’activité pour capter le meilleur angle de photo. Puis le troisième concerne la prise de photo lors d’une action ou un moment très particulier de ces activités. Il peut y avoir plusieurs moments particuliers lors d’une activité. Il s’agit d’être attentif du début à la fin de celle-ci et prendre les meilleures photos.

Chaque photo est évaluée sur 3 étoiles, 1 étoile par critère. Rien de difficile dans leur obtention puisque chaque activité peut être rejouée 3 fois, puis elles tournent régulièrement durant les cycles de 3 jours du jeu. De plus, une assistance à l’obtention de chaque critère est présente en pleine activité. Nous avons ainsi la vue mode “appareil photo” mais nous avons l’apparition d’un contour de couleur associé à chaque critère pour nous indiquer les critères que nous remplissons avant de prendre la photo. Le contour vert indique que nous avons le bon focus, le contour jaune nous confirme le bon angle et le contour violet nous indique le timing. Ainsi, il s’agit de prendre une photo lorsque les 3 couleurs apparaissent sur notre écran.

La note finale nous nous permet d’engranger quelques petits bonus sur les points que nous obtenons à chaque photo. Les points peuvent être échangés contre des objets à emporter sur nos sorties en famille pour prendre des photos spécifiques faisant avancer la ligne directrice du jeu. Puis surtout, il peuvent être échangés contre des vêtements ou des accessoires pour habiller Anya, Yor, Loid et Bond. En plus des photos, nous l’avions mentionné mais nous avons aussi la possibilité de jouer à des mini-jeux en soirée ou en mode libre. Il y a un peu plus d’une quinzaine de mini-jeux impliquant surtout Anya et quelques autres où nous pouvons jouer d’autres personnages avec quelques légers changements de caractéristique ou de type de mini-jeu.

Chaque mini-jeu est divisé en plusieurs niveaux de difficulté à débloquer. Puis nous débloquons des mini-jeux au fur et à mesure que notre pourcentage de progression augmente. Des mini-jeux allant d’un simple jeu de carte président avec Anya, à un mini-jeu d’infiltration dans un musée avec Loid, ou encore un genre de mini Beat’em all avec Yor. Il y a des explications sur les contrôles du jeu la première fois que nous y jouons et la licence étant grand public, les expériences sont aussi faciles que n’importe quel autre type de Party-game. Que ce soit les phases d’interactions, les photos ou les mini-jeux, il y a un système de mission avec des coupons normaux ou dorés à remporter. Des missions qui ressemblent à des genres de “trophées” avec des objectifs tel que “obtenir X score à Y mini-jeu”.

Les coupons peuvent être utilisés sur des loteries in-game pour tenter d’obtenir des vêtements et accessoires pour nos personnages ou des points. Nous avons aussi un niveau d’affinité sur quelques personnages secondaires du jeu avec qui nous interagissons. Chaque interaction débloque des dialogues inédits faisant augmenter le niveau d’affinité sur plusieurs niveaux. Chaque niveau atteint débloque des scènes annexes avec des illustrations type “animation japonaise” pour récompenser les fans. Les illustrations sont toutes mignonnes et réussies puis la réalisation globale en 3D cel-shading est propre. La modélisation des personnages est assez réussie, les expressions faciales sont variées et drôles. Le jeu s’apprécie convenablement en TV comme en portable.

Ceci étant dit, ceux qui ne jurent que par la technique noterons les chutes de framerate soudaines sur des phases très bizarres et sans raison puis le fait que les environnements sont étroits et plutôt vides. SPY×ANYA reste joli dans son genre et plus réussi que certaines autres adaptations honteuses de manga/anime avec un budget bien moins important. La bande-son fait simplement son boulot en accompagnant bien les phases de jeu sans prétendre être marquante. Néanmoins, le travail de doublage japonais reste impeccable. Sur quelques petites heures de découverte, le jeu est sympathique et il peut même être partagé à deux sur le mode “libre” des mini-jeux. Cela peut ainsi gonfler la durée de vie si nous avons un ami à nos côtés puisque le budget n’a certainement pas permis d’avoir un mode en ligne. Puis vu le catalogue réduit de mini-jeux, un budget online n’est pas utile.

Il manque peut-être aussi quelques cinématiques en animation comme nous en trouvons parfois dans ce genre d’adaptation, ne serait-ce que pour l’intro. Puis il faut avouer que passée cette découverte, l’expérience tourne en rond et ce manque de mise en scène rend les choses encore bien plus monotones et lassantes si nous ne connaissons pas la licence. À la limite un amateur de manga/anime peut potentiellement apprécier la découverte et le jeu peut être une porte d’entrée à la licence à travers ses personnages attachants, son côté “feel-good”, léger et drôle. Comme le jeu part du principe que vous connaissez déjà la licence, il n’explique pas grand-chose sur la trame de l’œuvre. Ainsi, soit l’expérience vous prend et fait naître cette curiosité pour la licence, soit elle sera juste moyenne voire médiocre puis rapidement oubliable sauf peut-être le tarif de celle-ci à la sortie.