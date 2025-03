A Rite From the Stars: Remaster Edition plonge les joueurs dans un voyage initiatique au cœur d’une culture tribale inspirée des traditions hawaïennes. Incarnez Kirm, un jeune garçon de la tribu Makoa, choisi par les étoiles pour accomplir des rites ancestraux liés à la Sagesse, au Courage et à l’Esprit. Cette réédition modernisée promet de raviver l’expérience du jeu original de 2018 avec des contrôles repensés et des graphismes retravaillés. Mais ce remaster tient-il ses promesses ?

Développé par un studio indépendant passionné par les récits ethnographiques, A Rite From the Stars se distingue par son immersion dans une culture fictive inspirée de l’héritage hawaïen. Les créateurs ont même conçu une langue originale de plus de 300 mots pour la tribu Makoa, renforçant l’authenticité du monde.

Trois épreuves pour devenir adulte

Kirm doit réussir trois épreuves symboliques dans des temples dédiés à la Sagesse, au Courage et à l’Esprit. Chaque temple abrite des énigmes variées et des défis reflétant les valeurs qu’ils représentent. Le joueur est libre d’explorer ces temples dans l’ordre souhaité, mêlant réflexion, exploration et plates-formes.

L’histoire, centrée sur le passage à l’âge adulte, bénéficie d’une prémisse intrigante. Malheureusement, le récit est alourdi par des dialogues interminables avec des PNJ, traduits dans la langue fictive des Makoa (sous-titrée). Si l’idée d’une langue inventée est audacieuse, les interactions manquent de profondeur, et le compagnon Hoku, l’étoile guide, devient vite irritant. Heureusement, une option permet d’accélérer les dialogues en maintenant une touche.

Entre énigmes ingénieuses et frustrations

Le gameplay oscille entre énigmes ingénieuses et moments de frustration. Certains puzzles se distinguent par leur créativité, notamment ceux basés sur des jeux de lumière et de miroirs. D’autres, en revanche, semblent absurdes, comme l’idée de brûler de la boue séchée, un matériau pourtant non inflammable en réalité. Le système d’indices, limité à un par énigme, se révèle souvent trop vague pour être réellement utile. Les phases de plateforme souffrent d’un calibrage approximatif, rendant les contrôles imprécis et transformant ces séquences en épreuves chaotiques. Le jeu alterne entre diverses épreuves, allant des labyrinthes aux énigmes, en passant par une phase d’infiltration contre un singe lanceur de noix de coco, dont l’exécution peine à convaincre.

La transition du point-and-click originel vers un déplacement en temps réel à la manette est mitigée. Si cela simplifie certaines énigmes, cela rend d’autres défis trop faciles. Les contrôles manquent de précision, surtout lors des sauts ou des interactions rapides. La version Switch souffre également de problèmes audios : certains joueurs rapportent un silence total, même après vérification des paramètres.

Une ambiance inégale

La direction artistique et sonore du jeu laisse une impression contrastée. La remasterisation améliore la finesse des textures, mais assombrit excessivement l’image, altérant l’ambiance colorée du jeu original. Les environnements des temples, entre jungle luxuriante et cavernes mystiques, conservent une certaine cohérence visuelle malgré des graphismes qui accusent leur âge. L’animation des personnages demeure rigide, trahissant les limites techniques propres à certains jeux indépendants. Côté bande-son, les mélodies ethniques mêlant percussions et chants traditionnels renforcent l’atmosphère immersive, mais leur impact est terni par des bugs audio récurrents sur la version Switch.

Une expérience courte mais dense

Comptez environ 10 heures pour terminer les trois temples, selon votre aptitude à résoudre les énigmes. Les joueurs curieux pourront explorer des extras (artworks, cinématiques débloquables), mais la rejouabilité est limitée par la linéarité des énigmes et l’absence de branches narratives.

La performance technique sur Nintendo Switch reste globalement stable avec un framerate maintenu à 30 FPS, bien que quelques ralentissements surviennent lors des séquences les plus chargées. Les temps de chargement sont rapides, permettant de conserver un bon rythme d’exploration. En mode TV, la résolution atteint 1080p, mais l’assombrissement excessif de l’image affecte la lisibilité. En mode portable, la résolution descend à 720p, rendant certains détails moins nets. Quelques bugs notables viennent ternir l’expérience, notamment des problèmes audio fréquents, pouvant parfois couper entièrement le son du jeu.