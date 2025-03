Parmi les nombreux jeux du genre, Pocket Bravery se présente comme une tentative audacieuse de rendre hommage aux classiques du fighting game des années 90 tout en intégrant des mécaniques modernes pour séduire à la fois les puristes et les joueurs occasionnels. Ce fighter indépendant, arborant un style pixel art inspiré de l’esthétique de la Neo Geo Pocket, se démarque par sa richesse de contenu et sa diversité de modes de jeu, offrant ainsi une expérience de combat à la fois technique et accessible.

Un univers visuel et sonore marqué par le rétro

Pocket Bravery séduit d’emblée par ses graphismes charmants et détaillés. Chaque personnage, conçu dans un style chibi aux proportions exagérées, arbore des animations fluides et travaillées avec soin. Les attaques spéciales et combos, tels que le mouvement « Dacados Dragoes » de Mingmei ou le « Bolado » de Hector, sont autant de démonstrations de la minutie apportée aux animations. Bien que ce style ne convienne pas à tous les joueurs, il parvient à créer une ambiance nostalgique qui ravit les fans de jeux rétro.

La bande-son, quant à elle, vient compléter l’expérience en insufflant une énergie rythmée qui dynamise chaque combat. Les thèmes musicaux varient en fonction des personnages et des arènes, ajoutant une dimension supplémentaire à l’immersion dans cet univers où chaque round semble une célébration de l’ère des jeux d’arcade.

Des mécaniques de combat profondes et variées

Au cœur du gameplay de Pocket Bravery se trouve un système de combat simple à prendre en main, mais riche en profondeur. Le jeu propose une approche en quatre boutons principaux (LP, LK, HP, HK) auxquels viennent s’ajouter des commandes pour des techniques avancées telles que le lancer, le breaker, et des attaques élémentaires. Ces dernières, activées via une jauge spécifique appelée « jauge élémentale », permettent de transformer certains coups standards en attaques radicalement différentes, offrant ainsi une multitude de combinaisons stratégiques.

Chaque personnage dispose d’un large éventail de mouvements, incluant des attaques de base, des coups spéciaux et des attaques super spéciales. Le mode Accessible, inspiré de celui de Street Fighter 6, permet aux débutants d’exécuter facilement des techniques complexes en appuyant simplement sur un bouton dédié. Ce système offre une garantie aux joueurs moins expérimentés de pouvoir se lancer dans l’action sans se sentir dépassés, tout en préservant une profondeur stratégique pour les combattants plus aguerris.

Pour les passionnés, le mode Combo Factory propose de s’entraîner sur des enchaînements préétablis et d’accéder à des données précises telles que le nombre de frames utilisées par chaque attaque, aidant ainsi à élaborer des stratégies plus fines. Le système de personnalisation des combos, qui permet aux joueurs de sauvegarder et de tester leurs propres séquences, ajoute une dimension compétitive et créative à l’expérience.

Un panel de personnages riche et diversifié

Le roster de Pocket Bravery comprend dix personnages principaux, chacun possédant un style de combat et une personnalité bien distincts. Qu’il s’agisse du boxeur Sebastian capable de créer des murs de glace ou du grappler Arshavin qui se jette en avant pour capturer ses adversaires, chaque combattant offre des options tactiques différentes. Malgré une esthétique inspirée de la Neo Geo Pocket, qui peut sembler particulière à certains, la variété des mouvements et des compétences permet aux joueurs de trouver un personnage auquel ils s’identifient et qu’ils peuvent maîtriser en profondeur.

Modes de jeu et expérience en ligne

Outre le mode histoire qui raconte l’épopée de Nuno, en quête de vengeance et membre de la faction The Pack, Pocket Bravery propose une multitude de modes de jeu. Le mode Arcade offre une expérience classique avec une fin unique pour chaque personnage, tandis que les modes Survival, Time Attack et Trials apportent des défis supplémentaires pour tester vos compétences.

Le mode en ligne, qui utilise un système de rollback netcode efficace, garantit des matchs fluides et réactifs, bien que la base de joueurs reste encore limitée. Nous avons pu faire une dizaine de parties sans aucun lag. Le rollback netcode est particulièrement appréciable, il permet d’affronter des adversaires du monde entier avec un décalage minimal.

Une difficulté qui divise

Si Pocket Bravery se distingue par sa richesse de contenu et ses mécaniques profondes, il n’en demeure pas moins que la difficulté peut parfois paraître excessive, surtout en mode histoire. Certains combats, notamment contre les boss, se révèlent particulièrement exigeants, au point de forcer les joueurs à maîtriser parfaitement leurs combos et à anticiper les attaques adverses pour éviter de perdre de précieuses ressources. Pour les joueurs occasionnels, la courbe de difficulté peut constituer un obstacle, même si les modes d’entraînement et le contrôle accessible aident à réduire cette barrière.

Pocket Bravery est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch comme en boutique.