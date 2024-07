Red Art Games est ravi d’annoncer qu’il proposera la toute première adaptation en jeu vidéo de la populaire série de light novel, manga et anime Goblin Slayer sur les consoles Nintendo Switch nord-américaines et européennes en 2024. Goblin Slayer -Another Adventurer- Nightmare Feast débarque en Occident le 25 octobre en version numérique et physique. Développé par Apollosoft (Langrisser I & II, Ragnarok Tactics), Goblin Slayer -Another Adventurer- Nightmare Feast est un Tactical-RPG écrit par le créateur de la série originale Kumo Kagyu, avec des designs de personnages de l’artiste de la série originale Noboru Kannatsuki.

En plus de sa sortie numérique, Goblin Slayer -Another Adventurer- Nightmare Feast bénéficiera également de versions physiques sur Nintendo Switch classées ESRB et PEGI. Alors que l’édition standard du jeu sera disponible chez plusieurs revendeurs au lancement, deux éditions spéciales peuvent d’ores et déjà être précommandées sur la boutique en ligne officielle de Red Art Games.

The Goblin Slayer -Another Adventurer- Nightmare Feast Deluxe Edition (500 exemplaires classés PEGI, exclusivité RedArtGames.com) contient :

Une copie du jeu Une pochette exclusive avec une couverture alternative Une feuille d’autocollants Le CD de la bande originale Prix : 49,99€.

The Goblin Slayer -Another Adventurer- Nightmare Feast Collector’s Edition (1 000 exemplaires classés PEGI, 1 000 exemplaires classés ESRB) contient :

Un exemplaire du jeu Un Steelcase Un support acrylique double face Un poster double face Une feuille d’autocollants Prix : 69.99€

Les trois versions européennes de Goblin Slayer -Another Adventurer- Nightmare Feast peuvent être précommandées dès maintenant sur la boutique en ligne officielle de Red Art Games. Les copies physiques classées ESRB peuvent être précommandées sur la boutique en ligne de VGP. Suivez Red Art Games sur les réseaux sociaux pour rester informé de l’actualité de Goblin Slayer -Another Adventurer- Nightmare Feast !

À propos de Goblin Slayer -Another Adventurer- Nightmare Feast

Goblin Slayer -Another Adventurer- Nightmare Feast est le tout premier jeu vidéo Goblin Slayer sur console. Il s’agit d’un Tactical RPG supervisé par les créateurs de Goblin Slayer. Le créateur de la série originale, Kumo Kagyu, est en charge du concept original et de la composition de la série. Les personnages principaux du jeu sont dessinés par Noboru Kannatsuki, qui a également travaillé sur la série originale. Le jeu raconte une nouvelle histoire qui se déroule dans le Four-Cornered World, avec des personnages originaux menés par une héroïne appelée Guild Master et des apparitions de personnages célèbres de la série. Il propose également des scènes de coupes aux graphismes similaires à ceux de la série animée, ainsi que des voix off d’acteurs japonais célèbres et des séquences de jeu avec de superbes versions pixel art des personnages.

-Histoire : Goblin Slayer -Another Adventurer- La protagoniste de Nightmare Feast est une jeune fille qui reprend une guilde d’aventuriers après le décès soudain et inattendu de son père. Alors qu’elle était déjà une aventurière active dans sa région éloignée, grâce à ce triste coup du sort, elle devient le maître de guilde de sa région d’origine.

Un jour, elle tombe sur une étrange boîte dans le bureau de son défunt père. Cette boîte est une relique légendaire qui permet de ressusciter les morts. Alors que les pensées de ceux qui cherchent à ressusciter les morts se croisent autour de cette boîte très recherchée, elle et son groupe seront-ils capables de mettre fin à cette malheureuse série d’événements ?

Le terrain et la compatibilité des attributs déterminent l’issue des batailles, et les joueurs peuvent contrôler la situation en utilisant pleinement les pièges. Le jeu propose également un large éventail d’attaques ainsi que l’utilisation de sorts de haut niveau pour renforcer les alliés. Le jeu propose un grand nombre d’aventuriers avec des occupations et des compétences uniques, permettant aux joueurs d’organiser leur propre groupe et de jouer comme ils le souhaitent.

Caractéristiques

Nouvelle histoire du créateur de Goblin Slayer, Kumo Kagyu Dessins des personnages par Noboru Kannatsuki Tactical RPG avec de nombreuses combinaisons de personnages Beaux personnages en pixel art Apparitions des principaux personnages de la série originale Doublage japonais avec des acteurs célèbres Localisation en anglais

Le premier jeu console de Goblin Slayer intitulé Goblin Slayer Another Adventurer : Nightmare Feast est actuellement en cours de développement. Le créateur original de la série, Kumo Kagyu, est en charge du concept original et de la composition de la série, tandis que Noboru Kannatsuki, qui a également travaillé sur la série originale, s’occupe de la conception des personnages principaux. Le jeu proposera une nouvelle histoire se déroulant dans le Four-Cornered World, avec des personnages originaux. Le jeu sera un RPG tactique, dans le style de Goblin Slayer, où les joueurs devront prendre en compte le positionnement de leurs unités sur le champ de bataille, ainsi que les forces et faiblesses des unités alliées et ennemies.