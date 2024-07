Arc System Work revient avec un nouveau trailer pour son futur jeu de combat : Hunter X Hunter Nen X Impact. Via ce nouveau trailer, le studio nous présente un nouveau personnage : il s’agit de Chrollo, le chef de la brigade fantôme. Dans le manga, ce personnage est connu pour pouvoir voler les capacités de nen d’autres personnes avec son nen de la spécialisation grâce à son habilité « Skill Hunter ».

Dans le jeu, Chrollo se révélera être un personnage très offensif au corps à corps et utilisant les « indoor fish » pour allonger ses combos et pouvoir faire des devants-derrières pour embrouiller son adversaire. Nous n’avons pas plus d’information sur lui, hormis ce qu’on voit dans le trailer, mais espérons que sa capacité de voler et réutiliser le nen des autres soient plus central dans son gameplay.