En Janvier 2017, Atlus était parmi les Tiers présents en soutien de la Nintendo Switch, qui préparait encore à l’époque sa sortie. C’est à ce moment que le studio dévoila un teaser de Shin Megami Tensei V, le présentant comme la célébration des 25 ans de la licence et comme le premier tournant HD de la série. Après une longue traversée du désert, c’est finalement en 2021 que le jeu sort exclusivement sur Nintendo Switch, devenant même un incontournable du genre sur la console cette même année. Pourtant, Atlus n’oublie pas ses mauvais travers de versions PLUS de leurs productions AAA et c’est en cette année 2024 que nous avons ainsi Shin Megami Tensei V: Vengeance, annoncé en tant que version définitive du jeu original sorti en 2021. Nous avons pu parcourir cette version pour vous livrer un avis sur cette nouvelle expérience Shin Megami Tensei V, également disponible sur Nintendo Switch.

La vengeance est un plat qui se mange froid, même en été

Il faut rappeler que la licence Shin Megami Tensei est le point de départ de nombreux RPG et de nombreuses licences spin-off qui ont su faire la notoriété du studio Atlus. Une notoriété qui s’est construite lentement à travers les époques, avec une localisation longtemps inexistante ou cantonnée à la langue anglaise. Et puis un jour, un certain spin-off émergea pour devenir bien plus populaire que la licence de base, prenant son propre envol et motivant même Atlus à proposer une traduction en français. Les fans savent déjà que nous parlons de la fameuse série Persona, dont le cinquième opus a finalement eu droit à sa version définitive en français. Peut être que le chiffre 5 est un chiffre porte bonheur pour Atlus, puisque Shin Megami Tensei suivra la même voie, avec en 2021 Shin Megami Tensei V traduit lui aussi en français! Mais restons concentrés sur Shin Megami Tensei en allant au-delà de la traduction française, et en évoquant la trame de cet opus.

“Quel intérêt porter aux affaires terrestres, lorsque l’on considère la brièveté de la vie humaine? Que de jours ai-je passés perdu dans mes pensées!” – Le Man’yoshu. C’est sur cette citation que s’ouvre ce Shin Megami Tensei, gardant ainsi toujours sa dimension plus philosophique et en s’inspirant bien plus des éléments de folklore occulte du monde entier pour bâtir sa fiction de conflit entre l’ordre des Dieux et le Chaos des démons, sans oublier la fameuse voie de la Neutralité. Dans Shin Megami Tensei, nous n’incarnons pas un étudiant jouant le héros qui change les normes de la société en usant d’un mystérieux pouvoir issu de la matérialisation de sa force psychologique. Ici, l’humanité, ses vices et ses normes ont déjà mené le monde à l’apocalypse. Nos choix nous amènent ainsi surtout à choisir la “moins pire” des fins pour l’humanité selon notre conception de ce qui est juste ou non.

Il y a ainsi souvent un choix de limiter le libre-arbitre des humains en laissant ou en devenant Dieu pour guider l’humanité vers un ordre établi par les divinités. Au contraire, il y a la vision où nous nous allons aux démons du Chaos pour détruire les divinités, puis laisser l’humanité libre de ses choix en vivant dans un désordre presque anarchique. Puis toujours la voie de la Neutralité où nous détruisons les deux, où l’humanité surpasse ces deux forces du “bien et du mal” et où le futur des humains n’est ensuite qu’incertitude. Shin Megami Tensei V suit ce schéma avec un conflit entre les Anges de Dieu et les Démon du Chaos qui se serait terminé avec la victoire des démons dirigés par Lucifer. Celui-ci se serait assis sur le Trône de la Création pour mettre fin à l’Ordre préétabli et planté les graines du Chaos sur terre. Shin Megami Tensei V revisite le mythe de l’arbre de la connaissance à travers une fiction globalement plutôt bien écrite que nous avions apprécié parcourir en 2021.

Une fiction qui restait assez distante sur les relations entre les personnages humains clés de la trame et qui se concentrait surtout sur les démons/anges, leur lore et les influences sur différentes routes que nous choisissions d’emprunter. Les routes étaient aussi plus ou moins liées aux choix et actions que nous effectuions en tant que protagoniste de ce récit. Une histoire qui va bien plus à l’essentiel que toute la dynamique scolaire et les relations sociales que peut avoir un Persona. Une distance qui pouvait ne pas séduire, mais Atlus a décidé de corriger ça avec Shin Megami Tensei V: Vengeance. Cette nouvelle édition nous propose toutes les routes et fins de la version originale sous la dénomination du “Canon de la Création”, mais aussi d’avoir de nouvelles routes et fins sous le “Canon de la Vengeance”. Un choix que nous pouvons faire dès le début du jeu en choisissant ou non de saisir la main d’une jeune fille.

Le jeu nous avertit de ce choix dès le début, mais pour résumer la chose nous avons le jeu original déjà bien dense ainsi qu’un énorme ajout de scénario aisément aussi dense que le contenu de base. Un nouveau “Canon” qui s’éloigne du conflit des Anges et des Démons pour s’attarder sur un autre groupe de femme démon, le Qadištu. Un groupe de démon qui possède un tout autre objectif chaotique sur lequel nos choix en tant que protagoniste ont un impact bien plus important sur les fins, et puis également de gros liens avec Hiromine Yoko, une nouvelle protagoniste clé de ce nouveau “Canon”. Si le début change très légèrement du “Canon de la Création” avec de simples interventions de Hiromine Yoko et quelques lignes de textes en plus pour les autres personnages, une fois vers le milieu de jeu, les changements et les inédits sont conséquents, et cela passe aussi par l’écriture des personnages bien plus importante pour des personnages que nous pensions connaître en ayant joué au “Canon de la Création”.

Le nouveau “Canon de la Vengeance” est pratiquement aussi dense en contenu que le jeu original. Nous avions 3 grosses routes avec 4 fins dans le jeu original, il faudra ajouter ici 2 routes et 2 fins pour un total de 6 conclusions différentes dans cette édition Vengeance. Chaque route nous propose 30-40h de durée de vie, voire bien plus en fonction de la façon de progresser de chaque joueur. Autrement dit, elle peut grandement varier entre un joueur qui veut simplement tracer en ligne droite l’histoire et un autre qui cherchera à compléter un minimum voire complètement à 100% chaque route. Il est ainsi possible de jouer bien plus de 100h à ce Shin Megami Tensei V: Vengeance pour peu que l’expérience nous ait séduite. Puis, nous le répétons, comme le jeu de base, nous avons un scénario proposant plusieurs heures de jeu totalement traduites en français pour notre plus grande joie en tant que fan de RPG!

Rappel du système original de 2021

En 2021, Shin Megami Tensei V proposait déjà pour la série un gameplay complet et solide comme la série a toujours su nous y habituer, sans oublier la nature cruelle et exigeante d’une expérience Shin Megami Tensei. De plus, en reprenant la comparaison avec Persona, Shin Megami Tensei V est un jeu bien mieux rythmé à défaut d’être légèrement moins facile et accessible à jouer. La progression ne dépend pas d’un calendrier scolaire et nous jonglons entre cinématiques et évènement mineur de scénario, quelques interactions avec des PNJ, exploration, quête et combat. Nous avons deux types d’explorations en lien avec le contexte du jeu. Shin Megami Tensei V nous fait évoluer à travers un Tokyo moderne mais également un autre en ruine. Lorsque nous évoluons dans le Tokyo moderne, nous évoluons sur une carte en vue aérienne avec un curseur à déplacer à travers les rues et des icônes représentants des PNJ avec qui parler.

Cette exploration est assez connue des fans de la série, nous avons également des marqueurs indiquant des lieux dans lesquels nous pouvons nous rendre pour les explorer en 3D à la troisième personne. L’exploration du Tokyo moderne est assez rare et fait surtout office de clin d’œil à ceux qui suivent la série. La plus grande partie de notre exploration se fait à la 3ème personne dans de très vastes environnements en 3D semi-ouverte et représentant un Tokyo post-apocalyptique. Nous faisons ainsi face à un décor de ruine et ceux ayant visité la capitale japonaise reconnaîtront peut-être les ruines de certains environnements existant pourtant réellement. Nous avançons dans ces ruines en récupérant des coffres, en trouvant des Mimans cachés, des distributeurs automatiques pour récupérer des reliques à vendre ou encore des coffres renfermant des points de gloire.

Puis surtout, les ruines de Tokyo sont infestées de démons avec qui nous pouvons parler comme des PNJ, certains nous proposent aussi des quêtes à accomplir mais la grande majorité d’entre eux sont hostiles et rentrer en contact avec eux nous mène sur un écran de combat. Les combats sont au tour par tour avec une phase joueur et une phase ennemi. Chaque phase nous propose un tour d’action par unité et nous pouvons mettre jusqu’à 4 unités en combat incluant notre protagoniste. Autrement dit, nous pouvons avoir 3 unités à nos côtés en combat et bien plus en réserve. Dans ce Tokyo apocalyptique, nos alliés sont surtout des démons ou des anges provenant du folklore mythologique du monde entier. Mis à part quelques exceptions de l’histoire, les démons ne nous rejoignent pas par magie. Il faut les recruter en plein combat, sans lancer de pseudo-pokeball mais en parlant et en négociant avec eux. Dépendamment des démons et de leur nature, les négociations prennent des tournants très différents voire drôles.

Certaines créatures aiment que nous les complimentions, d’autres préfèrent que nous leur parlions de manière plus crue avec potentiellement un soupçon d’arrogance. Une fois que nous arrivons à sympathiser un minimum avec un démon, les négociations débutent véritablement avec celui-ci. Il formule ainsi plusieurs types de demande dont vous êtes libre de répondre à votre guise, mais qui impacteront l’issue de ces négociations. Parmi les demandes, certaines impliqueront une certaine quantité de vos PV, des MP, de votre argent ou encore des objets de votre inventaire, et souvent les démons se permettent de formuler plusieurs fois le même type de demande. Si la négociation échoue, le démon peut couper vos tours d’actions pour simplement attaquer le groupe ou alors s’enfuir. Si la négociation aboutit, nous avons alors un nouveau démon dans notre équipe, que nous pouvons placer ou non sur le front. Notre réserve possède un emplacement maximum que nous pouvons faire grandir en avançant dans le jeu.

Une négociation qui peut finir en accident

Dans le cas où une négociation aboutit mais que vous n’avez plus de place, pas d’inquiétude ; le démon part mais nous pouvons le recruter rien qu’en lui parlant au prochain combat sans aucune négociation préalable. Pour en revenir aux combats, une fois notre groupe formé et si nous n’avons pas l’intention de négocier mais d’exterminer l’ennemi alors il faut simplement jouer avec les mécaniques de tour par tour offertes par le jeu. Le système Press Turn de Shin Megami Tensei propose une expérience à la fois classique mais aussi cruelle et exigeante. Comme beaucoup de tour par tour, les possibilités sont nombreuses. Nous pouvons attaquer, nous mettre en garde, changer d’allier, utiliser des objets, passer notre tour ou tenter de fuir. Nous l’avions mentionné, les combats sont découpés entre les phases alliées et les phases ennemies. Nous possédons un tour par unité présente en combat, sachant que nous pouvons être 4 au front. Nous avons alors théoriquement un maximum de 4 tours d’action lors de nos phases d’action.

Nous parlons en théorie puisque le système Press Turn nous permet de doubler nos tours en exploitant les faiblesses ennemies ou en leur infligeant des coups critiques. En revanche, manquer une attaque ou employer une attaque n’ayant aucun effet sur un ennemi double la perte de tour. De plus, le système marche de la même manière de notre côté et du côté ennemi. Ajoutons la présence d’attaques qui possèdent un pourcentage de chance de vous mettre KO en un seul coup, ainsi que le fait qu’un combat prend directement fin lorsque le protagoniste est mis KO peu importe les unités debout au front ou en réserve. Cela nous sert ainsi à appuyer le fait que l’expérience peut devenir exigeante et punitive pour peu que nous exploitions maladroitement le système ou que la chance ne soit pas de notre côté. Par ailleurs, dans Shin Megami Tensei bien plus que dans d’autres RPG, il est essentiel de jouer le jeu des soutiens de buff et debuff, essentiels pour venir à bout d’ennemis coriaces.

En terme de progression d’unité, les combats nous permettent de gagner en expérience et lorsque notre protagoniste monte de niveau, un certain nombre de ses stats augmentent. Nous avons également à chaque niveau la possibilité d’attribuer 1 point bonus sur une stat de notre choix uniquement sur notre protagoniste. Les démons montent de niveau, gagnent en stats et débloquent de nouvelles techniques de manière classique. Toutefois, Shin Megami Tensei propose toujours son unique système de fusion de démons, nous permettant de sacrifier au moins 2 unités pour en obtenir 1 nouvelle plus puissante. Certains démons spéciaux peuvent aussi s’obtenir en fusionnant bien plus de démons spécifiques. Nous avons au catalogue de fusion des centaines de créatures disponibles et les fusions disponibles sont visibles au fur et à mesure de notre progression. Par ailleurs, nos possibilités de fusions dépendent du niveau de notre protagoniste.

Shin Megami Tensei nous incite à la fusion de démons puisque si nos démons peuvent devenir plus puissants en montant de niveau, cette montée de niveau devient rapidement très lente et fastidieuse. Malgré les indications, le système peut se casser et nous pouvons obtenir un démon que nous n’avions pas prévu ou voulu obtenir à cause d’un accident de fusion. Parfois, cet accident mène à quelque chose de bien plus puissant que prévu. Shin Megami Tensei V nous propose également un système de miracle permettant de débloquer de nouvelles fonctionnalités et possibilités pour nos explorations et nos combats, un peu comme des genres de passifs à débloquer en dépensant des points de gloire que nous obtenant en ouvrant des coffres à gloire ou en trouvant les Mimans cachés dans Tokyo tel des Korogus cachés sur Hyrule. Il y a beaucoup de choses dont nous oublions peut être encore de parler, mais Shin Megami Tensei V était déjà en 2021 très riche et très solide, peut être juste un poil frustrant et difficile par moments comme nous pouvions attendre de la licence.

Une expérience haut de gamme encore meilleure

En plus d’une bonne grosse moitié de scénario en plus, Shin Megami Tensei V: Vengeance affine l’expérience livrée par le jeu original en 2021, corrigeant de nombreux éléments et apportant du confort de jeu sur bien des aspects au-delà même de nos espérances. En termes de progression, le jeu original ne nous autorise la sauvegarde de nos parties uniquement sur des points de sauvegarde. Ceci étant dit, nous mettons rapidement la main sur un objet clé nous permettant de nous téléporter directement au dernier point de sauvegarde en date d’une pression de touche. Certains maintiendront que le fait de ne pas pouvoir sauvegarder librement à notre guise reste un élément fâcheux, eh bien Vengeance corrige ça en permettant la sauvegarde libre. Par ailleurs, les points de sauvegarde servaient aussi à se soigner, à faire des achats ou à fusionner nos démons. Vengeance y ajoute également un genre de jardin dans lequel nous pouvons interagir avec les démons par moments pour les renforcer.

Cette sauvegarde à n’importe quel moment et ces interactions avec les démons rendent l’expérience plus accessible. Nous avons moins peur de faire des rencontres impromptues, nous menant à un Game Over surprise et nous renvoyant à la dernière sauvegarde. Puis le jardin permet à nos démons de progresser bien plus que dans le jeu d’origine. Certaines interactions permettant à ceux-ci de monter des points de statistique ou de débloquer de nouvelles techniques. Autre point de confort, à l’origine les points de sauvegarde étaient très éloignés les uns des autres. Les zones à explorer étant très vastes, il suffisait que nous revenions à un précédent point de sauvegarde pour que nous perdions un précieux temps à courir de nouveau vers le lieu sur lequel nous nous étions rendus avant de faire un retour au point de sauvegarde.

Chose qui était inéluctable puisque nous arrivions très vite à court de ressources et d’énergie et qu’il valait mieux revenir se soigner ou effectuer des fusions pour repartir de bon pied. Un genre de long aller-retour incessant que Vengeance corrige en mettant en place à plusieurs endroits clés de chaque région un système de rail à débloquer. Cela nous permet ainsi un déplacement très rapide entre un point de sauvegarde et certains endroits clés de chaque région en plus de nous proposer une animation de déplacement stylée à regarder. Les aller-retours sont toujours là, mais ils sont bien moins fastidieux grâce à ces rails. Explorer et faire des combats nous permet de mettre la main sur des essences de démon pour transférer ainsi des techniques ou faiblesse/resistance d’un démon à un autre démon ou à notre protagoniste. Parmi ces essences, celle d’Aogami est essentielle pour améliorer notre protagoniste mais elle était unique à l’origine. Vengeance nous permet de revenir sur des réceptacles d’Aogami pour récupérer ces essences.

L’exploration est améliorée également par les indications de la carte du monde, bien plus précises avec un code couleur permettant de comprendre un peu mieux l’agencement des lieux. Nous avons également un démon visible à nos côtés sur Tokyo, servant de navigateur et nous permettant de trouver des objets cachés en courant à travers la capitale en ruines. Le nombre de démons servant de navigateur a été légèrement augmenté et nous avons un faisceau de lumière nous indiquant bien mieux où ceux-ci se rendent afin de les suivre pour trouver lesdits objets. Vengeance nous propose également plus de reliques à collecter sur la carte et dans les distributeurs, reliques à revendre pour se faire plus d’argent et faciliter notre progression d’une façon ou d’une autre. Avoir plus d’argent nous permet d’acheter plus d’objets de soin, de soutien ou d’attaque. Par ailleurs, l’argent nous permet également de faciliter nos fusions de démons en payant des démons que nous avons enregistrés dans le compendium sans avoir besoin d’aller les recruter de nouveau.

En parlant de démon, le nombre de démons à recruter et à fusionner a augmenté. En ce qui concerne le recrutement, de nouvelles lignes de négociation ont été ajoutées et également de nouvelles méthodes. Il arrive par exemple qu’un démon nous propose de répondre à un quizz plutôt que de négocier avec nous. En poursuivant sur cette lancée, rappelons que les négociations avec les démons se déroulent durant les combats. Justement, les améliorations ne concernent pas juste l’histoire, l’exploration, la progression ou les options de fusion et recrutement de démons. Les options de confort offertes par Vengeance s’étendent également sur le système de combat. Les possibilités de combat automatique ont été légèrement améliorées pour ceux qui aiment laisser l’I.A. jouer à leur place. Puis surtout, un rééquilibrage a été fait sur les compétences pouvant provoquer des morts instantanées. Chaque démon et personnage possède une compétence passive en combat unique et propre à lui pour plus de subtilité. Nous avons également la possibilité de débloquer des techniques de combat très puissantes impliquant plusieurs démons.

Terminons aussi par souligner la présence de nouvelles musiques et des arrangements de thèmes de très bonne qualité. Un doublage japonais ou anglais au choix toujours de bonne qualité avec de nombreuses nouvelles lignes de dialogue en lien avec le nouveau “Canon de la Vengeance”. Les nouveaux personnages ont également bénéficié de voix tout aussi bonnes. Au niveau technique, le jeu développé sur le moteur Unreal Engine propose toujours un rendu exceptionnel pour la Nintendo Switch et reste globalement solide en TV comme en portable, comme la version originale. Les plus grands observateurs réussiront à noter les quelques baisses de framerate à certaines occasions ou les temps de chargement, mais rien qui puisse rendre le jeu injouable ou pire que la version originale. Puis notons aussi en bonus la présence de nouvelles vastes zones de Tokyo à explorer et toujours avec un level design inspiré tout en restant dans la thématique du Tokyo post-apocalyptique. Il est probable que nous ayons oublié de nombreux autres ajouts et améliorations apportés dans cette nouvelle édition. Nous vous laissons ainsi le plaisir de la découverte de ce que nous aurions omis de vous dire en vous souhaitant de vivre une aussi bonne expérience que nous.