La démesure sera au centre de vos Raids grâce à cette mécanique imposante.Profitez au maximum de vos combats lors de la nouvelle saison de Pokémon GO. En effet, l’évènement Vois grand mettra en vedette l’arrivée des Pokémon Dynamax. Du 10 septembre à 10h au 15 septembre 2024 à 20h, heures locales, plusieurs Pokémon Dynamax apparaîtront dans des Combats Dynamax de niveau 1. Vous pouvez défier Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, Rongourmand et Moumouton. Si vous les attrapez, il vous sera possible de les dynamaxer ainsi que leurs Évolutions dans des Combats Dynamax ! Pendant cet évènement, les PX ne manqueront pas grâce aux bonus d’évènement qui octroieront le double de PX pour chaque Combat Dynamax remporté ou chaque PokéStop tourné.

Vous pourrez également profiter au maximum des tâches d’Études de terrain lors de cet évènement. Terminez les tâches d’Études de terrain d’évènement pour obtenir des rencontres avec Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, Rongourmand et Moumouton. Avec un peu de chance, vous rencontrerez peut-être leur version chromatique ! De même, la partie suivante de l’Étude spéciale de la saison sera disponible au début de l’évènement. Les Dresseurs et Dresseuses peuvent terminer des tâches portant sur les Combats Dynamax pour gagner des Particules Max, un nouvel objet pour avatar et plus encore. Cette Étude spéciale peut être récupérée gratuitement entre le 3 septembre à 10h et le 3 décembre 2024 à 9h59, heures locales.

Préparez-vous à profiter de vos combats au max, Dresseurs et Dresseuses !