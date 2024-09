C’est via un nouveau trailer ce matin qu’on découvre du gameplay mais surtout le mois de sortie pour Little Big Adventure – Twinsen’s Quest.

La sortie sera accompagnée d’une édition limitée sur PlayStation 5 et Nintendo Switch comprenant :

Le jeu complet Little Big Adventure – Twinsen’s Quest

Une tenue exclusive en jeu pour Twinsen

La bande son en format numérique

Un artbook digital

Un lenticulaire 3D

Initialement sorti en 1994 sous le nom Little Big Adventure, ce classique du jeu d’action-aventure imaginé par Frédérick Raynal (Alone in the Dark) a connu un succès retentissant à travers le monde. Little Big Adventure – Twinsen’s Quest propose une nouvelle direction artistique, un gameplay remis au goût du jour et de toutes nouvelles musiques imaginées par Philippe Vachey, le compositeur original. Les joueurs pourront redécouvrir l’univers enchanteur du planétoïde Twinsun, maîtriser la Balle Magique pour des aventures rebondissantes et plonger dans une narration à la thématique profonde, tout en explorant des niveaux repensés pour une plus grande fluidité. Little Big Adventure – Twinsen’s Quest promet de séduire à la fois les nostalgiques et les nouveaux joueurs avec son charme intemporel.

L’histoire de Little Big Adventure – Twinsen’s Quest :

L’histoire se déroule sur un planétoïde entouré de deux soleils et sur lequel quatre espèces vivaient en parfaite harmonie… Jusqu’au jour où le Dr Funfrock, un brillant scientifique, inventa le clonage et la téléportation, plongeant peu à peu les habitants sous son contrôle total. Dans la peau de Twinsen, vous êtes un citoyen modèle qui devient du jour au lendemain un fugitif pourchassé par les sbires du Dr Funfrock. Au gré de votre périple d’île en île, vous devrez rechercher sans relâche les rebelles qui forment un réseau secret dans le but de mettre fin à l’occupation des clones.

Armé de votre curieuse Balle Magique, qui deviendra de plus en plus puissante au fil de l’aventure, vous seul êtes capable de renverser le pouvoir en place…

Caractéristiques du jeu :

Plongez dans un univers unique sublimé par une nouvelle direction artistique.

sublimé par une nouvelle direction artistique. Une Balle Magique transportée en 2024 promettant des défis variés face aux clones.

transportée en 2024 promettant des défis variés face aux clones. Une maniabilité repensée.

Voyagez sur toute la planète et (re)découvrez les îles re-imaginées de Twinsun.

re-imaginées de Twinsun. Un jeu d’action-aventure mâtiné d’exploration .

. Une toute nouvelle bande-son par le compositeur original, Philippe Vachey.

Little Big Adventure – Twinsen’s Quest sera disponible en décembre 2024 en version numérique sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC, ainsi qu’en édition limitée sur PlayStation 5 et Nintendo Switch.