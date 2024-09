Le 22 septembre, à 19h30, Private Division et Wētā Workshop présenteront un événement spécial intitulé « A Hobbit Day Showcase », consacré au prochain jeu « Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game ». Le 22 septembre est la célébration annuelle du « Hobbit Day » pour les fans du Seigneur des Anneaux, marquant les anniversaires des personnages fictifs Bilbon et Frodon Sacquet.

Un événement à ne pas manquer pour les joueurs qui souhaitent découvrir les fonctionnalités du jeu présentées par les développeurs de Wētā, telles que la cuisine, la pêche, la cueillette, la décoration, le commerce et bien plus encore ! Les fans pourront en apprendre plus sur le processus minutieux de création du jeu et sa narration qui reste fidèle aux livres et découvrir les personnages qu’ils rencontreront dans Tales of the Shire.

Vous pouvez suivre l’évènement sur Twitch , YouTube , X/Twitter , et TikTok .

Après le stream, une foire aux questions se tiendra en personne à TwitchCon (le 22 septembre à environ 20h00 et sera diffusé en direct sur Twitch , offrant aux fans l’occasion d’en apprendre davantage sur le jeu.

Developpé par Wētā Workshop, Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game arrive sur Nintendo Switch™, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Netflix Games et PC.