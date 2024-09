Préparez-vous pour votre prochaine aventure en Hyrule et découvrez un aperçu de ce qui vous attend dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, disponible le 26 septembre !



La nouvelle bande-annonce overview, postée plus tôt dans la semaine, ne montre rien que nous n’ayons déjà vu, mais c’est un bel amalgame d’images tirées des bandes-annonces et des publicités précédentes.