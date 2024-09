Aujourd’hui, Electronic Arts Inc. (NASDAQ : EA) a dévoilé la bande originale officielle d’EA SPORTS FC™ 25, une sélection musicale internationale qui mélange les genres. La bande-son de cette année comprendra 117* chansons provenant d’une liste d’artistes du monde entier, ce qui ne manquera pas de satisfaire l’appétit de découverte musicale des joueurs pendant qu’ils joueront à FC 25.

​​​Depuis sa création en 1997, la bande originale est devenue un moment culturel du calendrier musical et a donné une tribune à de nombreux artistes en devenir dont la carrière a décollé après avoir figuré sur la bande originale. Poursuivant sur la lancée de la bande originale de l’année dernière qui explorait une multitude d’artistes internationaux, la playlist de FC 25 met en lumière un éventail éclectique de genres, dont la fusion expérimentale de pop arabo-latine d’Elyanna, le « futur ghetto funk » du Sud-Africain Moonchild Sanelly et la combinaison de musique traditionnelle de Palanque et de rap urbain du groupe afro-colombien Kombilesa Mi.

La sélection met également en avant une série de personnalités internationales, de Disclosure à Ice Spice en passant par Kasabian, en plus d’artistes de premier plan tels que Billie Eilish, lauréate de deux Oscars, le prince du reggaeton J Balvin, le super producteur britannique Fred again.., Charli xcx, dont l’album « Brat », acclamé par la critique, a inspiré une tendance culturelle cet été, JUMADIBA, le rappeur japonais qui monte en puissance, l’artiste afrobeat sans égal Obongjayar, le groupe espagnol de rock féminin Hinds et la célèbre artiste “jungle revivalist” Nia Archives. ​

​Une toute nouvelle chanson du rappeur polonais MATA, super fan de FC, qui a utilisé EA SPORTS FC dans son clip vidéo, figurera également sur la bande-son. ​

​« FC 25 est une célébration mondiale des musiques nouvelles qui effacent les frontières, embrassent de multiples genres et réservent plusieurs surprises », a déclaré Steve Schnur, directeur mondial et président de la musique d’Electronic Arts. « L’équipe d’EA Music a passé près d’un an à créer une bande-son épique qui définira le son de la saison à venir et élèvera l’esprit du jeu comme jamais auparavant. »

​​

​Et du côté des artistes français, le titre « Formidable » de Tiakola fait désormais partie de la bande-son officielle du jeu EA SPORTS FC 25. Ce morceau, à l’énergie percutante et aux sonorités uniques, s’ajoute à une playlist déjà riche, offrant aux joueurs une immersion musicale encore plus marquée. Avec son flow distinctif et son talent pour marier rap et mélodies accrocheuses, Tiakola contribue à faire de la bande-son de FC 25 un véritable reflet de la diversité musicale contemporaine. L’arrivée de « Formidable” renforce l’engagement d’EA SPORTS à mettre en avant des artistes influents et à connecter la culture du football avec celle de la musique urbaine. ​

​​

​Tiakola déclare: « Je suis vraiment honoré de faire partie de la bande-son officielle de EA SPORTS FC 25. Ce jeu fait partie de ma vie depuis que je suis petit, et savoir que mon titre ‘Formidable’ va accompagner les joueurs dans leurs parties, c’est un rêve qui devient réalité. »

La bande originale de FC 25 comprend plusieurs chansons inédites qui devraient sortir dans le courant de l’année, notamment un morceau des têtes d’affiche de Glastonbury et du sixième groupe le plus récompensé de tous les temps, Coldplay. Deux titres inédits de Delfina Dib – une artiste argentine dont la musique reflète ses diverses racines libanaises et hispano-italiennes – figureront également dans FC 25. D’autres chansons inédites viendront de FKA Twigs, nominée pour le prix Mercury, et des rockers gallois disque de platine, Catfish and the Bottlemen.

La légende du reggaeton J Balvin a déclaré : « C’est une sensation incroyable de figurer dans un jeu aussi emblématique. Le fait que ma musique fasse partie de la bande originale de FC 25 et que je partage cet honneur avec tant d’autres artistes mondiaux talentueux est quelque chose que je n’oublierai jamais. J’ai hâte de vivre tout cela en jouant. »

Delfina Dib, après la sortie l'année dernière de son premier album 'Directo al Cora', a déclaré : « Il y a tellement d'artistes mondiaux formidables sur la bande originale de FC 25 et c'est vraiment incroyable que deux de mes chansons aient été incluses cette année. Chaque année, la liste des chansons devient de plus en plus internationale et le fait de figurer aux côtés de certains de mes héros est un rêve devenu réalité.

EA SPORTS travaille depuis trois ans avec Spotify, le service d’abonnement de streaming audio le plus populaire au monde, pour donner vie à la bande-son et permettre aux fans d’accéder encore plus facilement à leurs morceaux préférés de FC. La collaboration entre EA SPORTS et Spotify vise à offrir aux fans le meilleur du football et de la musique, année après année, match après match. Écoutez l’intégralité de la bande originale d’EA SPORTS FC 25 sur Spotify ici , et sur la plupart des plateformes de streaming.

EA SPORTS FC 25 sera disponible à partir du 27 septembre 2024 avec un accès anticipé via l’Ultimate Edition à partir du 20 septembre 2024. Les précommandes sont dès à présent disponibles pour EA SPORTS FC 25, qui sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch™.

*114 chansons seront disponibles à partir du 27 septembre, 3 chansons seront incluses dans les mises à jour après le lancement.