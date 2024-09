Une nouvelle bande-annonce présente le passé des Sept Héros et deux nouvelles classes

SQUARE ENIX® a publié une démo passionnante de ROMANCING SAGA 2: REVENGE OF THE SEVEN, le remake en full HD du RPG à succès dont plus d’un million d’exemplaires ont été vendus à sa sortie en 1993 au Japon. Les joueuses et les joueurs peuvent précommander le jeu sur Nintendo Switch™, PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®) et PC (Steam®) pour recevoir deux objets qui les aideront dans leur aventure (le traité tactique de Shiyuan et l’amulette de Féline) avant la sortie du jeu, le 24 octobre.

La démo invite les joueuses et les joueurs à incarner l’empereur Léon et à embarquer pour une épopée aux côtés de son deuxième fils, le prince Gérard. Cette épopée traversera plusieurs générations et verra Léon, Gérard et leurs successeurs affronter les Sept Héros, ces personnages autrefois vénérés qui, pour des raisons inconnues, cherchent désormais à se venger. La démo se termine sur un combat avec Kzinssie, l’un des Sept héros, et plante le décor de cette histoire à travers les générations. Les données de sauvegarde étant transférables vers la version complète du jeu, les joueuses et les joueurs pourront continuer leur aventure sans transition à la sortie du jeu, le 24 octobre.

Dans ROMANCING SAGA 2: REVENGE OF THE SEVEN, les joueuses et les joueurs se lancent dans une aventure pour protéger et agrandir leur empire à travers les générations. Grâce au système de scénario libre emblématique de la franchise SaGa, leurs choix influenceront le déroulement de l’histoire, y compris l’identité de l’héritier ou de l’héritière du trône impérial à chaque nouvelle génération. Développé par l’équipe à l’origine du remake de TRIALS OF MANA (2020), ce remake intégral constituant un jeu autonome proposera des images modernes, un gameplay stratégique retravaillé et diverses autres améliorations qui feront le bonheur des fans de SaGa et des personnes qui découvrent la franchise, dont la possibilité d’alterner entre la bande originale classique et la version réarrangée, et trois modes de difficultés échangeables à tout moment.

ROMANCING SAGA 2: REVENGE OF THE SEVEN sera disponible sur Nintendo Switch, PS5, PS4 et PC (Steam) le 24 octobre. Une démo jouable gratuite est disponible sur toutes ces plateformes.