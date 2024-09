La bataille finale de FAIRY TAIL est sur le point de commencer. FAIRY TAIL 2 est prévu pour une sortie le 13 décembre 2024 sur Switch, et avant sa sortie, une nouvelle bande-annonce est à découvrir. Cette vidéo de personnage met en scène Gajeel Redfox en plein combat. Découvrez de première main comment les événements dramatiques se déroulent dans le climax de la série, l’arc de « l’Empire Alvarez », réimaginé sous forme de RPG.

Natsu et son équipe doivent se surpasser pour vaincre leur plus grand ennemi, Zeleph, l’Empereur Spriggan de l’Empire Alvarez. Les combats ont été complètement repensés pour refléter l’action palpitante, et les fans auront l’opportunité d’utiliser toute l’étendue des compétences des membres de la guilde FAIRY TAIL pour triompher de leurs adversaires. Les joueurs devront tirer parti de la synergie entre les différents personnages pour déclencher des attaques dévastatrices s’ils veulent vaincre Zeleph et son unité d’élite de mages, les Spriggan 12.

En plus de l’édition standard, désormais disponible en précommande, une édition spéciale sera également disponible exclusivement via la boutique NIS America. L’édition « FAIRY TAIL 2 GUILD BOX » inclut le jeu de base, l’artbook visuel « Sorcerer Magazine Special Issue: Game Release Edition Vol.2 » inspiré du « Sorcerer Magazine » tel qu’il apparaît dans l’œuvre originale, un Shikishi spécial avec finition holographique (trois types au total), et plus encore.

De plus, les fans pourront précommander numériquement l’édition « FAIRY TAIL 2 Digital Deluxe Edition » à une date ultérieure, qui inclura du contenu supplémentaire dans le jeu, comme des costumes, des personnages, des scénarios et divers DLC pour améliorer l’expérience de jeu ! Plus d’informations seront bientôt partagées.

Tous ceux qui achèteront physiquement ou numériquement FAIRY TAIL 2 auront également accès au costume du « Concours Miss FAIRY TAIL » pour Lucy en tant que bonus d’achat anticipé, disponible en téléchargement sur les boutiques en ligne jusqu’au 27 décembre 2024.