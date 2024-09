Vous vous souvenez de Jools Watsham ? Mais si, le co-fondateur de Renegade Kid (Dementium, Moon, Mutant Mudds) qui s’est ensuite lancé dans son propre studio (Atooi). Après la sortie presque anonyme d’un portage (oui encore un) de Xeodrifter et l’annonce de deux jeux de type flash sur Nintendo Switch, puis plus rien pendant cinq ans, le personnage fait de nouveau parler de lui.

Non, toujours pas de Mutant Mudds 2 qu’on attend depuis 2012, ni la sortie du remake de Moon au complet qu’on attend toujours en Europe (comme on a attendu des années Xeodrifter sur Wii U au passage), non toujours pas des nouvelles du très prometteur Treasurenauts sur 3DS. On reparle aujourd’hui de Chicken Wiggle sur 3DS et de la version HD.

Sur Twitter, en 2018, on lui a posé la question de pourquoi un kickstarter pour juste un portage sans ajout qui ne doit pas coûter très cher. L’homme répond que le jeu n’a pas marché sur 3DS et donc que kickstarter aurait pour rôle aussi de jauger l’attente autour de cette sortie. Un peu de chantage après, Jools annonce que ce portage n’impactera pas le développement de l’arlésienne qu’est Treasurenauts, qui avance pas mal au passage, mais qui n’est toujours pas sorti depuis (aucune nouvelle depuis 2015).

Atooi a déjà sorti deux jeux sur Nintendo Switch, deux portages, Mutant Mudds Collection et Xeodrifter, qui n’ont pas eu besoin de 30.000 $ pour sortir avec un filtre HD sur Nintendo Switch. On soutiendra quand même ce beau projet, le jeu sur 3DS étant assez bon et n’ayant pas connu le succès qu’il mérite (lié à la plateforme dont l’eShop et mort depuis la sortie de la Switch). Je vous propose même de lire notre test à son sujet. Depuis, le studio a sorti un plagiat foiré de Picross (Pictooi) et un njeu de foot médiocre pour profiter de la coupe du monde à l’époque (Soccer Slammers).

Bref, on a enfin eu des nouvelles du jeu début de l’année, plus de six ans après son financement… Le développeur Atooi avait annoncé que son prochain titre Hatch Tales sera lancé sur Nintendo Switch le 28 mars 2024. Une date qui n’a pas était tenue. Début avril, Atooi n’avait toujours pas été en mesure d’atteindre ses objectifs, le jeu avait été retardé une fois de plus au 21 juin 2024. Jool Whatsham avait annoncé via X (ex-Twitter) que tous les niveaux créés par la communauté sur Chicken Wiggle seront téléchargeables et jouables dans Hatch Tales. Dans cette annonce de report, il avait une excuse toute trouvée. Rebelotte, encore un report le 11 juin, cette date est à nouveau modifiée, et le jeu arrivera désormais le 23 août 2024, enfin avant le prochain report.

Une nouvelle bande-annonce a été partagée pour Hatch Tales, et la description sur YouTube mentionne la date du 22 octobre 2024. Dans Hatch Tales, embarquez pour une quête de plates-formes pleine d’action à travers les terres mystiques de Talonreach. Rejoignez Hatch, un faucon montagnard incapable de voler et équipé d’un puissant crochet, dans un voyage périlleux pour affronter le maléfique Nazar et sauver le royaume de son emprise glaciale.