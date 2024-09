Aspyr et Crystal Dynamics se sont associés pour révéler Legacy of Kain™ : Soul Reaver 1-2 Remastered, une nouvelle collection comprenant les versions remasterisées des jeux d’action-aventure originaux à succès Legacy of Kain™ : Soul Reaver et Legacy of Kain™ : Soul Reaver 2, magnifiquement restaurées avec des textures, des modèles et des VFX en plus haute résolution, ainsi qu’un nouveau mode photo, une caméra améliorée, de nouvelles options de contrôle, des performances améliorées et bien plus encore.

Remasterisée et éditée par Aspyr d’après les jeux bien-aimés de Crystal Dynamic, cette nouvelle collection sera lancée le 10 décembre 2024 sur Nintendo Switch, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via l’Epic Games Store et Steam au prix de 29,99 $. Il est disponible en précommande dès aujourd’hui sur PC, PlayStation et Xbox (Nintendo Switch bientôt…) avec une réduction de 10 % sur PlayStation Plus et PC jusqu’au lancement officiel !

Célébrez le 25e anniversaire du jeu original Legacy of Kain™ : Soul Reaver avec Legacy of Kain™ : Soul Reaver 1-2 Remastered. Plongez dans une histoire intemporelle de vampires, de trahison et de vengeance en traversant les terres de Nosgoth, d’une beauté envoûtante, dans une fidélité plus grande que jamais. Vivez ces aventures épiques à votre façon, avec la possibilité de basculer à la volée entre les graphismes originaux et les graphismes remasterisés, ainsi que de basculer entre un nouveau schéma de contrôle moderne et les contrôles classiques.

Legacy of Kain™ : Soul Reaver 1-2 Remastered sort le 10 décembre 2024 sur Nintendo Switch, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam. Précommandez avant le lancement pour bénéficier de 10 % de réduction sur PlayStation et PC !