C’est en 2010 que ce titre célèbre, dans l’univers le plus sombre de Mickey, voit le jour sur Nintendo Wii. Les retombées sont alors plutôt flatteuses, bien que quelques défauts soient rapidement épinglés par les joueurs. Plus de dix années plus tard, le titre revient faire ses preuves, sur Nintendo Switch cette fois, avec cette même volonté de séduire petits et grands.

Les bêtises de Mickey

Le titre s’ouvre sur une gentillette vidéo d’introduction : notre célèbre souris plonge dans un mystérieux miroir magique, et y découvre des accessoires de peinture autour d’une réaliste maquette du monde. Curieux, mais assez maladroit, Mickey renverse les produits et tout se mélange dans le monde face à lui qui tombe en perdition, entre peintures et solvants. Honteux et apeuré, Mickey s’en retourne dans ses appartements et tente d’oublier cet accident…

Les années s’écoulent et Mickey vient à oublier ce qui s’est passé. Il parcourt de multiples aventures, celles que nous connaissons toutes et tous. Mais un jour… tandis qu’il est plongé dans un cotonneux sommeil, des ombres maléfiques viennent s’emparer de lui pour le conduire dans leur monde : désolation, pénombre et malheur sont au programme ! Nous sommes bien loin des frous frous habituels de Disney !

Sacré coup de pinceau !

Disney Epic Mickey : Rebrushed est régi, sans grande surprise, par des capacités particulières de Mickey. Une fois la mise en place réalisée, avec quelques minutes de plateforme simple afin de prendre en main les commandes (Y pour effectuer une attaque tournoyante, A pour sauter, B pour glisser et enfin X pour l’action comme bavarder), il est temps de commencer à venir en aide à ce monde et à tous les gentils gremlins qui le peuplent. Pour ce faire, Mickey dispose d’un pinceau magique qui dès son démarrage est capable de deux actions similaires, aux efficacités pourtant bien distinctes. En premier lieu, le joueur est capable de projeter de la peinture, grâce au bouton ZR. La peinture permet dès lors de redonner bien entendu de la couleur, mais aussi de la matière aux objets. Une matière palpable qui peut devenir importante pour progresser dans l’aventure puisque de nombreuses plateformes apparaissent ainsi. En second lieu, le pinceau magique est capable de projeter du diluant, grâce au bouton ZL. Cette fois-ci, le diluant dissout la peinture, et permet de faire disparaître ce qui a été frappé par le diluant. A nouveau, cette capacité est indispensable dans de nombreuses situations puisque moults passages se trouvent derrière des portes qui ne demandent qu’à disparaître.

Pour faciliter l’usage du pinceau, l’écran du joueur dispose d’un curseur qui permet de viser la cible souhaitée : une cible qui change alors de couleur lorsqu’elle peut être peinte ou diluée. Pratique, dans la mesure où le stock de peinture et de diluant n’est pas inépuisable (mais richement disponible). Un récapitulatif des doses disponibles est d’ailleurs visible de part et d’autre de l’écran. Il reste néanmoins très simple de retrouver ce dont le joueur à besoin en frappant le décor. A nouveau, ce qui est cassable est mis en surbrillance. Un choix qui reste discutable tant le rendu visuel est peu esthétique : nous reviendrons sur l’aspect graphique d’ici quelques lignes. Aussi, la dose de diluant et de peinture est amenée à progresser au fil des heures passées sur le titre, facilitant ainsi son usage à gogo par le joueur.

À coup de peinture ou de diluant, de nombreuses petites babioles sont à récolter au fil de la progression du joueur, à commencer par des tickets rouges. Laids (oui, parce que vraiment, ils sont moches !), ils restent néanmoins utiles pour faire toutes sortes d’emplettes, une fois le moment venu (ne comptez pas trop dessus au début). Mickey récoltera aussi des broches ainsi que des séquences animées bonus. Vous l’aurez compris : il va falloir fouiner le monde de part en part afin de dégoter tous ces bonus, parfois très bien cachés ! Vous préférez avancer tête baissée ? Pas de problème… mais prenez le temps de collecter le nécessaire, sans oublier les coffres visibles sur votre passage !

Si, sur le papier, ce pinceau magique peut sembler un peu simpliste, il n’en demeure pas moins un atout redoutable et plutôt efficace pour se sortir de toutes sortes de situations. Les ennemis peuvent à leur tour être aspergés de produits chimiques et ainsi perdre toute agressivité. Petits et grands adversaires se dressent devant Mickey, mais avec un peu d’adresse et beaucoup de peinture, tout devrait bien se passer !

L’aventure est avant tout un grand jeu de plateforme, mêlant quelques séquences d’actions à quelques énigmes. Plus d’une fois, le joueur est invité à réfléchir afin de se sortir de la situation dans laquelle il se trouve : le plus souvent, il s’agit de lancer du diluant pour trouver un passage secret, ou bien de remettre un peu de peinture pour faire apparaître plateforme et engrenage subtil. Mickey est particulièrement tenu par la main au début de son aventure, mais il devra peu à peu se débrouiller davantage par lui même par la suite. Une petite aide lumineuse reste néanmoins toujours disponible pour les joueurs un peu perdus.

Quelques séquences en 2D permettent de conférer un souffle frais et nostalgique à l’aventure : impossible de ne pas songer aux premières épopées de la petite souris pour toutes celles et ceux qui ont eu l’opportunité de la rencontrer jadis. Ces séquences nous ont tout particulièrement séduites, bien qu’elles soient globalement très accessibles et sans grand challenge. Nostalgie, quand tu nous tiens…

Le pinceau ne sera pas le seul à venir en aide à notre petite souris : des gardiens bien particuliers sont aussi de la partie. Ces derniers sont de différents types : ils sont alors à même de balancer de la peinture ou bien du solvant. La jauge des gardiens est visible en haut à gauche de l’écran. Minuscules, les gardiens ressemblent à de petites lucioles colorées qui gravitent autour de Mickey.

Armé de son pinceau magique, Mickey devient capable d’aider ses amis et de redonner couleur et vie à l’univers qui l’entoure.

Le côté obscur…

Reconnaissons le : de prime abord, lorsqu’il est question de Disney, nous pensons aussitôt aux univers très enfantins et colorés qui ont fait tout le charme et la renommée des films (bien que les méchants y occupent une sacrée place !). Les joueurs du premier Epic Mickey ne seront pas surpris par l’aspect très sombre du titre… Mais pour tous les autres, la stupéfaction pourrait bien être présente. L’aventure se veut emprunte de noirceur. C’est assumé. Et c’est justement dans cette noirceur que le titre tire son épingle du jeu : remettre de la couleur à tout va chez Mickey a quelque chose de jouissif pour les grands enfants que nous sommes.

Afin de garder un maximum la surprise des découvertes, nous ne prendrons qu’un simple exemple, disponible dans les premières heures de jeu. Le célèbre manège des tasses est détruit, siège dans un état lamentable et bien entendu hors service. Daignerez vous y accorder un peu de votre peinture afin de lui rendre tout l’éclat dont il est capable de briller… ? Et que dire de Mean Street… chut !

Cette obscurité pourrait déplaire à certains joueurs, quand d’autres adoreront s’immiscer dans le monde de Mickey avec une telle miséricorde. Néanmoins, nous aurions adoré y inclure un peu plus de contemplation…

… qui manque de superbe !

Epic Mickey Rebrushed a vu le jour sur Nintendo Wii en 2010. En 2024, les retrouvailles laissent place à des graphismes assurément plus jolis… mais nous en attendions beaucoup plus. En effet, la brillance des objets à briser reste malvenue, peu agréable à observer, tandis que les multiples tickets à collecter sont d’une grossièreté première. Pourquoi ne pas avoir donné un coup de propre à tout cela ? L’esprit de l’aventure n’aurait en rien été bafoué… Les graphismes sont globalement satisfaisants mais impropres à la contemplation, malgré tout le charme qui s’en dégage. La joie de conférer de la couleur à l’univers Disney est intacte… mais plus d’émerveillement aurait été mieux ! Les environnements restent de bonne facture, sans pour autant être révolutionnaires. Sans doute en attendions-nous un peu trop de ce retour.

En revanche, impossible de ne pas sourire en tendant l’oreille pendant la partie… Certaines mélodies sont particulièrement célèbres (nous avons chantonné !) ! La qualité sonore de l’aventure s’avère globalement excellente, à la fois sombre tout en restant dans le thème de Disney. Les fans ne pourront qu’apprécier !

Couacs persistants

Si l’aventure reste agréable dans son ensemble, impossible de ne pas souligner la présence (la persistance ?) de quelques bugs agaçants, à commencer par la visée. A maintes reprises, nous nous sommes retrouvés à balancer de la peinture ou du diluant « dans le vent » malgré une bonne visée. Heureusement qu’il y a du stock à proximité… Aussi, la précision des sauts n’est pas toujours excellente et certains passages pourraient bien passablement frustrer quelques joueurs. Enfin, nous avons dû relancer notre partie lors de notre escapade dans le Colisée : Mickey s’est tout simplement retrouvé bloqué dans une colonne, comme enseveli sous elle, sans pouvoir en sortir !

Disney Epic Mickey : Rebrushed est disponible sur l’eshop de la Nintendo Switch au prix de 60 euros environ. Un tarif onéreux pour célébrer les retrouvailles !

Le saviez -vous ?

Horace fait parti des nombreux personnages visibles dans Disney Epic Mickey : Rebrushed. Très proche de la vache Clarabelle, ce personnage était jadis un ami fidèle de Mickey. Avec le temps et les nombreuses aventures centrées sur notre souris favorite, Horace est peu à peu tombé dans l’oubli…