Paris, le 10 octobre 2024 – Microids est heureux d’annoncer que Goldorak – Le Festin des Loups est désormais disponible sur Nintendo Switch.

Explorez une nouvelle dimension où les Golgoths iconiques tels que Damu Damu et Goru Goru prennent vie comme jamais auparavant. Plongez dans un univers riche et diversifié et saisissez l’opportunité d’approfondir votre compréhension des multiples facettes du gameplay. Maîtrisez l’OVT d’Alcor, découvrez la puissance du Spazer et le dynamisme du Dizer. Chaque élément est conçu pour offrir une expérience de jeu immersive et inoubliable, promettant des heures d’aventure et d’exploration intensives. Préparez-vous à un voyage épique où chaque détail est pensé pour émerveiller et rappeler des souvenirs inoubliables.

Goldorak – Le Festin des Loups suit le premier arc narratif de la série animée, offrant ainsi l’occasion de revivre les moments les plus marquants de cette aventure incroyable.

Afin d’offrir aux joueurs une expérience toujours plus incroyable, Goldorak – Le Festin des Loups est disponible en éditions Deluxe et Collector :

La version Deluxe comprendra :