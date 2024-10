Rassemblez votre équipage et plongez dès maintenant dans des combats d’aéronefs au tour par tour dans cette aventure inspirée des JRPG classiques !

Aujourd’hui marque le lancement de Sky Oceans: Wings for Hire, un jeu développé par le studio chilien Octeto Studios, qui invite les joueurs à s’envoler pour une aventure palpitante d’exploration et de combats d’aéronefs au tour par tour. Disponible en version physique et numérique sur PlayStation 5 et Nintendo Switch, ainsi qu’en version numérique sur Xbox Series X|S et Steam, ce jeu très attendu, inspiré des JRPG est désormais prêt à prendre son envol.

Publié par PQube et développé par Octeto Studios, Sky Oceans: Wings for Hire allie le charme des JRPG classiques à des mécaniques de jeu modernes, offrant une expérience nouvelle aux fans du genre. Plongés dans un monde coloré, peuplé de pirates des cieux, les joueurs partiront pour une quête épique, remplie de personnages attachants, de combats aériens tactiques et d’aventures personnalisables qui promettent de captiver à chaque instant.

Tyrone Walcott, Product Group Manager chez PQube Games, a partagé ses impressions sur la sortie : « Nous sommes ravis de voir Sky Oceans: Wings for Hire prendre son envol aujourd’hui. Octeto Studios a créé un jeu qui capture véritablement l’esprit des JRPG classiques tout en offrant une expérience nouvelle et passionnante pour les joueurs. Nous avons hâte que tout le monde découvre cette incroyable aventure. »

Pour célébrer le lancement, une réduction de 10 % sera appliquée sur la version numérique sur certaines plateformes. Que vous exploriez les cieux sur PlayStation, Nintendo Switch ou PC, c’est une excellente occasion de commencer votre aventure à un prix réduit.*

*La réduction est disponible uniquement sur certaines plateformes. Xbox Series X|S n’est pas inclus.

Caractéristiques clés :

Voler à travers les cieux : les joueurs ressentiront l’adrénaline des combats aériens au tour par tour, où chaque décision tactique et stratégie dynamique est cruciale pour triompher.

Recruter une équipe de pirates des cieux : ils pourront rassembler une bande de pirates hauts en couleur, chacun avec des compétences, des personnalités et des histoires uniques, tout en naviguant à bord de leur vaisseau dans un monde vaste et mystérieux.

Une histoire d'amitié, d'espoir et d'aventure : ces derniers plongeront dans une narration riche peuplée de personnages attachants et de moments émouvants, tout en découvrant des secrets anciens et en se lançant dans une quête pour sauver le monde d'un danger imminent.

Nostalgie des JRPG revisités avec une touche de modernité : avec des mécaniques de jeu inspirées de l'âge d'or des JRPG, Sky Oceans offre une expérience nostalgique avec des vaisseaux magnifiquement conçus, des combats engageants et des batailles de boss épiques, le tout dans des décors à couper le souffle.

Vaisseaux personnalisables : les joueurs pourront améliorer et personnaliser leur vaisseau selon leur style de jeu, des armes en passant par l'armure, et naviguer dans les cieux avec élégance et puissance.

Batailles de boss épiques : enfin, ils pourront mettre leurs compétences à l'épreuve contre des ennemis redoutables lors d'intenses combats aériens qui pousseront leurs capacités stratégiques à leurs limites.

À partir d’aujourd’hui, les joueurs peuvent commencer leur aventure sur Sky Oceans: Wings for Hire, en version physique et numérique sur PlayStation 5 et Nintendo Switch et en version numérique sur Xbox Series X|S et Steam.