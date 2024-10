Paris, le 9 octobre 2024 – Square Enix a dévoilé la toute nouvelle bande-annonce True Crime de LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE. Le jeu sera disponible sur Xbox Series X|S, PlayStation®5 et PC (STEAM et Windows Store) le 29 octobre 2024. Il arrivera sur Nintendo Switch à une date ultérieure.

Lorsque Max Caulfield trouve le corps sans vie de son amie Safi dans la neige, elle ouvre une brèche vers un monde parallèle. Un monde où Safi est encore vivante… et encore en danger ! Max parviendra-t-elle à élucider ce meurtre et à l’empêcher grâce à son nouveau pouvoir qui lui permet de passer d’une réalité à l’autre ?

LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE sera décliné en trois éditions : standard, deluxe et ultime. Le détail de chaque édition est disponible sur lifeisstrange.com.