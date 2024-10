De nouveaux amis et des personnages familiers apparaissent également dans la première aventure inédite de la série de RPG Mario & Luigi depuis 2015

Mario & Luigi : L’épopée fraternelle sortira le 7 novembre sur Nintendo Switch. En attendant la première aventure inédite de la série de RPG Mario & Luigi depuis 2015, profitez d’un aperçu du jeu avec la nouvelle bande-annonce Mario & Luigi : L’épopée fraternelle – Une grande aventure maritime ! (Nintendo Switch).

Un mystérieux pouvoir a divisé le monde de Connexia en une multitude de petites îles, et c’est à Mario et Luigi qu’il incombe de restaurer l’unité. Les deux frères se lanceront dans l’aventure à bord du Navisthme, un navire-île dont le canon permet de se propulser pour atteindre des îles aussi nombreuses que variées. Les explorations et les quêtes de Mario et Luigi leur feront visiter de nombreux environnements différents, de la forêt tropicale aux villes débordantes d’activités. Tout au long de leur aventure, les deux frères rencontreront de précieux nouveaux amis tels que Ampéria et Couchomb (qui n’est absolument pas un cochon), mais aussi des personnages bien connus du royaume Champignon comme Peach et Bowser.

S’ils veulent réunifier Connexia, les joueurs devront apprendre à maîtriser les pouvoirs fraternels de Mario et Luigi. Pour surmonter les défis et contourner les obstacles, les frères moustachus disposent d’Actions Duo, qui leur permettent, par exemple, de s’associer pour former une balle, ou de lancer des boules de feu ou de glace pour faire fondre ou geler différents obstacles. Au combat, les joueurs pourront utiliser de puissantes Attaques Frères telles que Dynamorage, dans des affrontements au tour par tour dynamiques où le timing, l’esquive, et les contre-attaques seront des paramètres essentiels pour vaincre les ennemis.

Il sera en outre possible d’utiliser des Prises de Combat pour bénéficier de capacités supplémentaires pouvant conférer à Mario et Luigi des avantages stratégiques, comme une onde de choc capable d’endommager plusieurs ennemis, ou des coups critiques garantis contre les ennemis volants. Les joueurs pourront essayer différentes combinaisons créatives pour associer les effets afin de voir le résultat.

Le pouvoir créatif de l’esprit de Luigi sera en outre mis à contribution grâce au Génie de Luigi, qui pourra aider les joueurs au cours de leurs explorations, mais aussi lors des combats contre les boss. Bien que ces éclairs d’inspiration soient parfois peu conventionnels, ils aideront Mario à résoudre des énigmes, à récupérer des objets et à infliger des dégâts énormes à des ennemis tout aussi énormes.

La nouvelle bande-annonce de Mario & Luigi : L’épopée fraternelle présente aux joueurs le monde de Connexia, différentes mécaniques de combat et la puissance du Génie de Luigi avant la sortie de la première aventure inédite de la série Mario & Luigi depuis 2015. Le jeu est attendu sur Nintendo Switch le 7 novembre.