Devolver Digital, le développeur Nomada Studio et Maximum Entertainment France ont le plaisir d’annoncer la sortie au printemps 2025 d’éditions physiques pour l’aventure pleine de poésie très attendue Neva.

Créé par l’équipe de développement ayant capturé les cœurs des joueurs avec Gris, Neva est une nouvelle histoire riche en émotions, suivant Alba et un mystérieux loup blanc dans leur voyage initiatique.

L’édition physique Standard du jeu sera disponible pour Nintendo Switch et Playstation 5 dès le 14 mars 2025.

Une édition physique « Devolver Deluxe » sera également disponible à la même date sur ces consoles, comprenant en plus du jeu en édition physique un superbe artbook de concepts et illustrations à couverture souple de 88 pages, la bande-son officielle du jeu par Berlinist, sur CD et en téléchargement numérique, le tout dans une boite de rangement de collection.

Neva est un jeu d’action-aventure riche en émotions, créé par l’équipe visionnaire de GRIS.

Neva retrace l’histoire d’Alba, une jeune femme qui se retrouve liée à un étrange louveteau à la suite d’une confrontation traumatisante avec des forces obscures. Ensemble, ils entament un voyage périlleux dans un monde autrefois magnifique, désormais à l’agonie.

Leur relation évoluera au fil du temps. Ils apprendront à s’entraider pour braver les nombreux dangers qui se dressent sur leur chemin, mais le louveteau rebelle grandira et deviendra un adulte imposant, à la recherche de sa propre identité. L’amour d’Alba pourra-t-il surmonter ces changements, ou leur union est-elle vouée à se briser ?

Alors que le monde maudit resserre son étau sur eux, Alba et son courageux compagnon feront tout pour survivre et trouver un nouveau foyer où vivre, ensemble.