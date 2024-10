Square Enix Ltd. partage un nouveau trailer, de nouveaux assets ainsi que de nouvelles informations concernant les personnages, le gameplay et le post-game de ROMANCING SAGA 2: REVENGE OF THE SEVEN.

Après avoir terminé l’histoire principale, un donjon appelé Dreadhome apparaîtra, où vous pourrez combattre les « échos des sept héros » sous certaines conditions. Les échos des sept héros prennent la forme d’êtres humains et sont nettement plus forts que les monstres qu’ils ont affrontés dans l’histoire principale, utilisant des techniques familières ainsi que de nouvelles techniques puissantes.

Dans ROMANCING SAGA 2: REVENGE OF THE SEVEN, les joueuses et les joueurs se lancent dans une aventure pour protéger et agrandir leur empire à travers les générations. Grâce au système de scénario libre emblématique de la franchise SaGa, leurs choix influenceront le déroulement de l’histoire, y compris l’identité de l’héritier ou de l’héritière du trône impérial à chaque nouvelle génération. Développé par l’équipe à l’origine du remake de TRIALS OF MANA (2020), ce remake intégral constituant un jeu autonome proposera des images modernes, un gameplay stratégique retravaillé et diverses autres améliorations qui feront le bonheur des fans de SaGa et des personnes qui découvrent la franchise, dont la possibilité d’alterner entre la bande originale classique et la version réarrangée, et trois modes de difficultés échangeables à tout moment.

ROMANCING SAGA 2: REVENGE OF THE SEVEN sera disponible sur Nintendo Switch, PS5, PS4 et PC (Steam) le 24 octobre. Une démo jouable gratuite est disponible sur toutes ces plateformes.