La bataille finale de FAIRY TAIL est sur le point de commencer. La sortie de FAIRY TAIL 2 est prévue pour le 13 décembre 2024 sur Nintendo Switch.

Découvrez une histoire originale, « Clé vers l’Inconnu », unique à FAIRY TAIL 2 et située après les événements de l’arc de l’Empire Alvarez. De plus, vous pourrez en apprendre davantage sur vos personnages préférés dans les « Histoires de personnages » et découvrir de nouvelles interactions et des moments spéciaux propres à ce jeu !

Natsu et son équipe doivent libérer toute leur puissance pour vaincre leur plus grand ennemi, Zeref, l’Empereur Spriggan de l’Empire Alvarez. Les combats ont été entièrement repensés pour refléter l’intensité de l’action, offrant aux fans l’occasion d’exploiter toutes les compétences des membres de la guilde FAIRY TAIL afin de triompher des adversaires. Les joueurs devront tirer parti de la synergie entre différents personnages pour déclencher des attaques dévastatrices s’ils espèrent vaincre Zeref et son unité d’élite de mages, connue sous le nom des Douze Spriggan.

En plus de l’édition standard, désormais disponible en précommande, une édition spéciale sera également disponible exclusivement sur la boutique NIS America. L’édition FAIRY TAIL 2 GUILD BOX comprend le jeu de base, l’artbook visuel Sorcerer Magazine Special Issue: Game Release Edition Vol.2 inspiré par le Sorcerer Magazine de l’œuvre originale, un Shikishi spécial avec finition holographique (trois types au total), et bien plus encore.

En outre, les fans pourront bientôt précommander en version numérique l’édition FAIRY TAIL 2 Digital Deluxe Edition, qui inclura du contenu additionnel comme des costumes, des personnages, des scénarios et divers DLC pour enrichir l’expérience de jeu ! Plus d’informations seront partagées prochainement.

Tous ceux qui achèteront FAIRY TAIL 2, en version physique ou numérique, auront également accès au costume « Miss FAIRY TAIL Contest » pour Lucy, offert en bonus d’achat anticipé et téléchargeable jusqu’au 27 décembre 2024 sur les boutiques en ligne.