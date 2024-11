Dans l’idée, vous aimeriez bien pêcher… mais sans passer des heures dans le froid, sans attendre des heures qu’un poisson morde à l’hameçon, ah et si possible sans blesser le moindre poisson ! Nous avons une proposition à vous faire : Fishing Break !

Édité par Ultimate Games, mettons aussitôt les pieds dans le plat : le titre est proposé pour « la modique somme » de 8 euros environ sur Nintendo Switch tandis qu’il est possible de trouver la version mobile gratuitement. Voilà qui est dit… Oui, cela commence à nous agacer ce genre de choses. Mais revenons à nos poissons.

Jour de pêche !

En fin titre mobile qu’il est, Fishing Break ne s’enquiquine guère avec une histoire, ou même avec une petite introduction. Le joueur est rapidement plongé dans le vif du sujet, à savoir la pèche.

Fishing Break repose sur différents lieux, avec chacun plusieurs sites où de nombreux poissons espèrent vivre en paix. Mais qui voilà… vous ! Plusieurs missions vous incombent dans chacun des coins de pèche disponibles : attraper un certain nombre de poissons, récolter un minimum d’argent, ou encore pêcher des espèces plus rares… Toutes ces missions sont visibles à votre arrivée sur le site. Il reste possible de les visualiser pendant la partie.

La partie (qui risque de se résumer à plusieurs petites sessions de jeu plutôt qu’à un après-midi sur le titre…) se joue majoritairement sur l’eau, à bord d’une embarcation. Votre petit personnage dispose d’une canne à pêche, à son origine assez banale, et de toute votre bonne volonté pour attraper la poiscaille environnante. Les poissons sont visibles directement dans l’eau qui vous entoure. Plutôt mignons, ils sont de toutes les formes et de toutes les couleurs. Certains déambulent en bancs tandis que d’autres sont plus solitaires. Certaines espèces sont visiblement plus rares que d’autres… le titre nous annonce par ailleurs l’arrivée d’un poisson plus précieux le moment venu.

Pêcher n’est pas bien compliqué : il convient de viser avec le joystick L, d’attraper un poisson avec le bouton A et de ramener l’ensemble jusqu’à soi. Néanmoins toute la difficulté résulte dans cette dernière tâche : le joueur dispose d’un niveau d’attaque, tandis que les poissons ont tous un niveau de défense. Lorsque l’attaque est en dessous de la défense, les chances de captures sont maigres… Par ailleurs, les poissons tiennent à la vie et vont rapidement se montrer très nerveux à l’idée d’être ramenés jusqu’à vous. Une jauge de nervosité est présente : plus elle est remplie et rouge, plus le risque de perdre l’hameçon (et le poisson avec) est élevé. Il est donc de rigueur de ramener le poisson dans un moment d’accalmie… patience et persévérance.

Place à la vente ! Chaque poisson permet de récupérer un petit pécule, plus ou moins intéressant en fonction de l’espèce et de sa taille.

Chaque spot permet de récolter des étoiles, à condition de réussir les missions demandées, d’attraper des poissons classiques, d’attraper des poissons spéciaux… Ces étoiles sont nécessaires pour débloquer de nouvelles zones de pêche.

Enfin, l’argent récolté est indispensable pour acheter de nouveaux hameçons mais aussi, et surtout, pour perfectionner sa canne à pêche et sa combativité. Fort heureusement, il est possible de revenir sur les missions précédentes afin d’attraper sereinement de nombreux poissons et ainsi de ne jamais, ou presque, se retrouver à court d’argent.

Un pêcheur qui n’est pas joueur

Fishing Break dispose aussi de petits bonus pour tenter de susciter l’intérêt du joueur : un muséum (pour s’assurer que toutes les espèces ont bien été récoltées) synonyme de bonus, quelques missions plus difficiles à accomplir, ou encore la personnalisation de son petit personnage et même de son bateau. Un événement est actuellement en cours avec un univers rappelant Noël et des poissons assez… originaux et colorés !

Tout cela est très mignon. Très mobile.

Mais alors qu’apporte donc la version Nintendo Switch, si ce n’est qu’elle est payante ? Tout comme les téléphones et autres supports mobiles, la Nintendo Switch est portable et s’adapte ainsi parfaitement à ce type de jeu qu’il est plaisant de réaliser sur de courtes sessions. Néanmoins nous devons admettre avoir plus d’une fois été frustrés par des poissons qui minaudaient devant notre hameçon (appétant pourtant !), mais là est bel et bien le style des jeux mobiles : faciles au début, puis dotés de phases plus délicates qu’il convient de réussir pour donner satisfaction au joueur.

Malgré un bug qui ne nous a guère laissé d’autre choix que de redémarrer totalement la console, Fishing Break ne présente pas de gros défauts, mis à part qu’il faut débourser 8 euros sur Nintendo Switch pour l’obtenir.



Le saviez-vous ?

Le silure est un imposant poisson qu’il est possible de rencontrer dans les eaux européennes. Un spécimen de plus de deux mètres et de plus de 200kg a été pêché par un pêcheur italien !