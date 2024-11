Sun Haven sera disponible à l’achat numérique dans le Nintendo Switch eShop le 29 novembre 2024! Vous avez bien lu, Sun Haven sera disponible sur la Switch pour la région des Amériques plus tard ce mois-ci, le Black Friday, 29 novembre, à 7h PST. Ces régions comprennent : Les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le Chili, la Colombie et le Pérou.

Le jeu ne sera pas disponible sur notre eShop mais un compte Américain permettra son achat. Voici une annonce de la part de l’équipe de développement:

Pour ceux d’entre vous dans le monde entier, nous aurons bientôt plus d’informations à partager sur nos dates de sortie en dehors des Amériques, mais rassurez-vous, Sun Haven arrivera sur Switch pour les joueurs du monde entier au cours des prochains mois. Nous sommes heureux d’apporter Sun Haven sur Nintendo Switch avec 30+ FPS, au même niveau que d’autres jeux appréciés sur la Switch, comme Breath of the Wild ou même Fortnite. Notre équipe a mis beaucoup de cœur et d’âme dans l’optimisation de Sun Haven pour qu’il fonctionne exactement comme sur PC, de manière aussi indiscernable que possible. En fait, il n’y a essentiellement aucune différence de contenu entre les deux plateformes grâce à tout le travail d’ingénierie incroyable que nous avons accompli. Nous espérons que vous pourrez voir cet effort lorsque vous aurez entre les mains l’édition Nintendo Switch de Sun Haven plus tard ce mois-ci !

Nous avons également préparé une FAQ pour la sortie Switch qui, espérons-le, répondra à toutes vos questions brûlantes, alors continuez à lire ci-dessous pour plus d’informations, y compris un aperçu du gameplay de Sun Haven sur Nintendo Switch !

FAQ Sun Haven Nintendo Switch

Oui ! Si vous souhaitez échanger votre clé de soutien Kickstarter de Switch contre Steam, envoyez un e-mail à pixelsproutdistribution@gmail.com et nous ferons en sorte que vos clés soient échangées dès que possible !

Nous espérons un jour porter Sun Haven sur d’autres consoles comme Xbox et Playstation, mais pour l’instant, notre focus est sur Steam et Nintendo Switch spécifiquement !

Alors, qui veut voir Sun Haven dans toute sa gloire lumineuse sur Nintendo Switch ?

Sun Haven sur la Switch ? Très mignon. Très réfléchi. Très modeste.

Enfin, nous tenons à présenter nos sincères excuses pour le temps qu’il a fallu pour apporter Sun Haven sur la Switch. Le processus de portage, de développement, de test et d’approbation a pris beaucoup plus de temps que prévu ou anticipé, et nous sommes vraiment désolés pour les retards et les inconvénients causés à nos Backers Switch et à tous les joueurs n’ayant pas Steam qui n’ont pas pu jouer à Sun Haven jusqu’à présent. Nous avons passé beaucoup de temps à nous assurer que les joueurs Switch n’obtiendraient pas une ancienne version de Sun Haven, mais un jeu aussi bon que la version PC. Nous comprenons parfaitement vos frustrations et nous nous excusons sincèrement pour ces retards. Nous sommes ravis que l’édition Nintendo Switch de Sun Haven soit enfin entre vos mains !

Parce que Sun Haven a été notre premier jeu, il est sûr de dire que nous avons beaucoup appris du développement et de la publication de Sun Haven, et nous ferons tout notre possible pour améliorer notre développement, notre communication et notre publication à l’avenir. Merci beaucoup pour votre soutien continu, votre patience et votre compréhension. Nous ne pourrions pas y arriver sans vous. ❤️

Ouf, c’était beaucoup d’informations, merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce message !