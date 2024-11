Sorti en 1994 sur PC puis en 1997 sur la PlayStation première du nom, Little Big Adventure revient en 2024 sur Nintendo Switch dans une version « remake ». Nouveaux graphismes, nouvelles musiques, gameplay repensé, tout a été fait pour moderniser le jeu et le rendre compatible avec notre époque afin de donner envie aux fans de la première heure comme aux nouveaux venus de se (re)plonger dans cette aventure. Pour ceux qui ont connu le jeu 30 ans plus tôt, la passion de la nostalgie peut amener une grande attente autour de ce remake. Mais est ce que la nostalgie suffit à apprécier cette nouvelle version ? C’est ce que nous allons voir.

La dictature guette sur la planète Twinsun

Notre aventure démarre sur la planète Twinsun composée, comme son nom l’indique, de deux soleils. La planète est séparée en deux hémisphères par la chaîne montagneuse et glacée de l’Hamalayi. Nous incarnons le jeune Twinsen qui vit paisiblement sur l’île de la Citadelle. Mais cette vie paisible est mise à mal par le terrible Docteur Funfrock. Celui-ci s’est mis à construire une armée de clones afin de prendre le contrôle de toute la planète. Voyant la menace grandir peu à peu, Twinsen va entamer une lutte contre ce dictateur qui, de plus, a capturé sa sœur Luna.

Équipé d’une balle magique mystérieuse, Twinsen entre en résistance, et part dans une quête dans laquelle il découvrira les origines des étranges pouvoirs magiques dont il a hérité.

L’histoire, évidemment, n’a pas changé par rapport au jeu original d’il y a 30 ans. Mais celle-ci est toujours aussi agréable à (re)découvrir avec, en prime, quelques petites scènes en plus au début du jeu qui nous permettent de mieux nous imprégner de l’univers et de nous familiariser avec le gameplay.

Un gameplay modernisé mais encore un peu rigide

Little Big Adventure est un jeu d’aventure dans lequel nous allons beaucoup voyager et rencontrer pas mal d’ennemis. Nous pourrons les combattre grâce à notre précieuse balle magique rebondissante, comme dans la première mouture du jeu. Or, il y a 30 ans, les mécaniques étaient assez rigides. Nous avions, à l’époque, plusieurs attitudes possibles pour notre personnage (Normal, Discret, Combat) et nous devions constamment en changer pour nous adapter à la situation. C’était plutôt fastidieux et, lors des combats, il était très facile de s’emmêler les pinceaux manette en main. Aujourd’hui, cette mécanique a disparu, laissant place uniquement à un système de verrouillage d’ennemi sur lequel notre balle se dirigera si nous la lançons. C’est donc beaucoup plus simple et agréable à jouer. En revanche, nous notons toujours quelques complications pendant les combats lorsque nous nous faisons toucher par un sbire du docteur Funfrock. Lorsqu’un projectile nous atteint, il est très difficile de s’enfuir car notre personnage met un peu de temps à reprendre ses esprits jusqu’à … se reprendre une nouvelle salve de projectiles. Il est donc très important de ne pas subir de dégâts pour ne pas voir sa vie réduite à néant rapidement. De plus, les combats ne sont pas d’un grand intérêt non plus car il suffit de verrouiller sa cible, lancer la balle rebondissante et bouger constamment pour ne pas être touché.

Twinsen rencontre des ennemis, mais il doit aussi parcourir le monde et parfois accéder à des endroits périlleux. Il y a donc des phases de plateforme avec des énigmes assez simples à résoudre. Si les énigmes ne seront pas un problème, les phases de plateforme, elles, pourront donner du fil à retordre aux joueurs. En effet, les sauts effectués par notre personnage ne sont pas très précis, comme dans l’opus original. Mais par contre, pour atteindre une zone, il faudra faire preuve d’une grande précision ! Pas facile du coup d’atteindre une petite plateforme dans ces conditions. De plus, il est parfois difficile d’accéder et/ou de sortir de certaines zones anodines tant il faut être précis dans les mouvements de notre personnage.

Le même constat se fait par exemple lorsque l’on doit activer un levier avec notre balle. Dans le temple de Bû, un lieu incontournable du jeu, nous avons perdu beaucoup de temps à réussir à toucher un levier avec notre balle pour pouvoir continuer notre aventure.

Si nous devons résumer cette modernisation de gameplay, nous dirions donc que l’expérience de jeu a été grandement améliorée mais qu’il subsiste encore une certaine rigidité dans la manipulation de notre personnage, en grande partie à cause des standards de jeu d’il y a 30 ans.

Des graphismes totalement revus

Le gameplay a été modernisé donc, mais ce qui frappe le plus, évidemment, ce sont les nouveaux graphismes du jeu, qui ont subi un énorme lifting. Fini les décors pixellisés trentenaires ! Ceux-ci font place désormais à de beaux décors souvent colorés et agréables pour les yeux. Cette cure de jouvence redonne complètement vie à un vieux jeu, pour notre plus grand plaisir.

La bande son aussi a été retravaillé avec soin. La musique est présente, sans prendre trop de place mais surtout, nous avons droit à un doublage en français, comme dans le jeu original.

Enfin, à l’heure où nous écrivons ces lignes, Little Big Adventure – Twinsen’s Quest est au prix de 30€ sur le Nintendo eShop. Pour un jeu dont la durée de vie est d’une dizaine d’heures environ, cela nous paraît malheureusement un peu cher. Mais peut être que la nostalgie opérera bien sur ceux qui ont connu le jeu original et qu’ils passeront outre ce désagrément.