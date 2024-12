La série de RPG Suikoden a débuté son épopée en 1995 et a rapidement gagné en popularité. Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars entend conserver l’histoire originale et le charme de ses personnages hauts en couleur. La nouvelle bande-annonce met en avant des moments iconiques de l’aventure RPG bien-aimée, accompagnés d’améliorations du confort de jeu, de nouveaux visuels et de nouvelles mécaniques de gameplay. KONAMI confirme que les améliorations ci-dessous seront intégrées à la collection remaster :

Améliorations graphiques

Les sprites et les environnements sont agrémentés de nouveaux effets comme l’éclairage, des nuages et animations d’ombres. Des flammes vacillantes, de la fumée, le mouvement des feuilles et des insectes : autant de détails qui composent une ambiance pleine de vie !

Les effets et la mise en scène ont été repensés, pour donner un nouveau coup de projecteur aux séquences mémorables des titres.

Nouvelles illustrations pour les personnages

Les portraits de chaque personnage ont été mis à niveau en HD. Junko Kawano, qui a créé les personnages de la version originale de Suikoden sortie en 1995, a redessiné tous les portraits pour Suikoden I HD Remaster Gate Rune War.

Améliorations du son

Sons de l’environnement – Un grand nombre de sons qui n’étaient pas présents dans la version originale, comme le courant de l’eau, le vent, les insectes et les bruits de pas de course ont été ajoutés, rendant l’expérience plus immersive.

Sons des affrontements – Tous les effets sonores sont désormais en HD. En plus de l’impact des sons en 3D, le réalisme du sound design augmente grandement le dynamisme des batailles !

Améliorations du système de jeu