Des bananes, des tonneaux et des Kongs : la dernière bande-annonce de Donkey Kong Country Returns HD nous fait découvrir une escapade haute en couleur sur l’île de Donkey Kong. La vidéo Des infos à gogo sur Donkey Kong Country Returns HD ! (Nintendo Switch) donne aux joueurs un aperçu de ce qui les attend.

Écrasez vos ennemis, sautez dans des tonneau-canons, montez à bord de chariots de mine, et bien plus avec Donkey Kong Country Returns HD, un titre attendu sur Nintendo Switch le 16 janvier 2025. Bénéficiant d’une refonte graphique, cette version du jeu de plateformes Donkey Kong comprend certaines caractéristiques des opus Wii et Nintendo 3DS, dont les niveaux supplémentaires de la version Nintendo 3DS.

Tout au long de 80 niveaux répartis sur 9 mondes dont chacun se termine par un combat de boss monstrueux, les Kongs devront donner le meilleur d’eux-mêmes pour retrouver les bananes qui leur ont été volées. Et l’obtention de tous les secrets, objets à collectionner et médailles de Contre-la-montre nécessitera une grande maîtrise du jeu de plateformes.

En outre, il sera possible de donner une manette à un proche pour que celui-ci incarne Diddy Kong en coopération locale. Diddy peut utiliser son jet pack pour réaliser des sauts difficiles, et se servir de son fidèle Kawouetto-flingue pour repousser les ennemis. La version Moderne permet aux joueurs d’obtenir des cœurs et des objets supplémentaires, tandis que la version Originale offre un défi plus difficile.