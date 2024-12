Dans un paysage vidéoludique où les jeux de course réalistes dominent souvent la scène, Victory Heat Rally se pose sur nos Nintendo Switch comme un hommage vibrant aux arcades des années 90.

Le jeu nous promet de captiver les nostalgiques des salles d’arcade comme les amateurs de sensations fortes. Mais derrière son apparence éclatante, se cache-t-il un véritable champion du genre ?

Ambiance retro, gameplay audacieux

Le jeu vous plonge dans un monde de courses intenses où le drift et le boost sont au cœur de la mécanique. L’objectif principal est de remporter des championnats en progressant dans différentes coupes et défis, avec des parcours exigeants qui testent vos réflexes et vos compétences en conduite.

Dans Victory Heat Rally, cette dernière est rapide et réactive, renforçant l’impression de piloter des voitures légères et dynamiques. Les virages en épingle, les montées abruptes et les descentes rapides sont pensés pour tester vos réflexes. Les pistes, conçues comme des montagnes russes, exigent une attention constante pour exploiter chaque opportunité de drift ou de boost.

Le gameplay repose sur une mécanique accessible mais profonde : le drift, essentiel dans ce jeu, directement inspiré des jeux comme Mario Kart ou Ridge Racer, rappelant surtout Mario Kart DS avec sa fameuse technique de « snaking » . Pour activer un drift, vous devez maintenir un bouton tout en orientant votre voiture dans un virage. Pendant la glissade, vous accumulez des « étincelles » visuelles qui indiquent la puissance du boost que vous allez recevoir en relâchant la dérive. Plus le virage est serré et long, plus le boost est important.

Le jeu permet de « chaîner » les drifts, ce qui signifie que vous pouvez enchaîner plusieurs boosts si vous maîtrisez les transitions entre les virages. Cela demande un bon timing et une lecture précise de la piste. Le gameplay peut être exigeant sur ce point : une mauvaise gestion des drifts peut entraîner des sorties de piste ou une perte de vitesse critique. De plus, le drift peut parfois « inverser » sa direction si vous changez trop brutalement votre trajectoire, un détail qui peut frustrer les novices.

Aussi beau qu’un Paul Walker

Victory Heat Rally se distingue par son style visuel vibrant et rétro. Inspiré des jeux de course arcade des années 90 comme OutRun et Ridge Racer, il propose des environnements colorés et des personnages exagérément caricaturaux. La direction artistique en pixel art ajoute une touche nostalgique tout en restant moderne grâce à son animation fluide. Les pistes sont variées et incluent des environnements allant de jungles luxuriantes à des villes futuristes, avec une ambiance cartoon qui séduit dès le premier regard.

La bande-son propose une sélection dynamique de morceaux inspirés des jeux d’arcade classiques, avec des mélodies synthétiques et rythmées qui accompagnent parfaitement les courses effrénées. Les bruitages, tels que les crissements de pneus et les boosts, ajoutent une immersion supplémentaire. Sur Nintendo Switch, le jeu ne souffre d‘aucun ralentissement ou lag. Même en portable, il répond parfaitement et l’expérience est encore plus agréable avec l’écran de la OLED.

Plusieurs modes sont proposés, dont un mode carrière, arcade et des contre-la-montre. Bien que les championnats puissent être complétés en 5 à 6 heures, les nombreuses options de rejouabilité, comme l’amélioration des scores ou le déblocage de nouveaux pilotes et véhicules, prolongent l’expérience pour les amateurs.

Victory Heat Rally est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch pour 24,99€.