Les petits jeux rapides et addictifs, nous les adorons chez NT. Avec une prise en main quasi-immédiate et un plaisir de jouer instantané, ils sont en général très addictifs et proposés à un prix très correct. Bon, mais les champignons, vous les aimez, vous ?

Land of Mushrooms est un titre peu ambitieux qui propose aux joueurs de remplir un panier de champignons. Le but de la partie consiste à réaliser le meilleur score sans faire tomber le moindre petit champi du panier. Toute l’originalité du titre repose sur la réalisation de paires de champignons afin de créer un nouveau champignon. En effet, lorsque deux champignons (oui, cela fait beaucoup de mycètes !) identiques se touchent, ils forment un nouveau champignon, en général plus gros que le précédent. Bien entendu, le panier se remplit de plus en plus et il devient compliqué de faire rentrer tout ce petit monde dans le contenant.

Un concept amusant…

La prise en main du titre est très rapide. Il suffit de déplacer la main qui tient le champi au sommet de l’écran avant de le laisser tomber. Un compte à rebours est visible : ne tardez pas trop à sélectionner la zone de votre choix sous peine de voir le champi tomber bien avant !

Si un champignon n’arrange pas vos affaires, il est parfaitement possible de le détruire pour passer au suivant. Les champis à venir sont visibles sur le côté droit de l’écran. Cette action ne peut en revanche pas être reproduite avant un certain laps de temps.

Enfin, il existe quelques rares champignons magiques : certains clignotent et vous aideront quoiqu’il arrive, tout autant que la bombe qui est imparable pour faire un peu de place dans ce panier rapidement trop petit !

Land of Mushrooms offre la possibilité de jouer à deux, en local. Chaque joueur s’occupe de son petit panier et de ses champignons. Néanmoins, il ne s’agit alors que d’une histoire de score, nous n’avons perçu aucun malus ni bonus en fonction des actions de l’adversaire. Dommage.

… mais qui lasse vite

Malgré une aisance à prendre en main et des graphismes assez mignon, Land of Mushrooms risque de lasser les joueurs au bout de quelques minutes… le concept ne se renouvelle pas et, comble de l’agacement, les autres modes de jeux (ainsi que de nouveaux décors de jeu et divers thèmes pour les champignons) sont des DLC qui nécessitent de repasser par la caisse ! En effet, jouer en coop implique de débourser à nouveau plus de 2 euros (soit le prix du titre initial…), l’installation d’un thème consacré aux animaux plus d’un euro, etc. Finalement, votre petit jeu devient fort cher si vous souhaitez l’avoir dans son intégralité ! Par ailleurs, les liens à l’intérieur du jeu ne fonctionnent pas : il est nécessaire de passer par le menu général de l’eShop, dans la fiche du contenu complémentaire du jeu. Si avec tout ça, vous n’êtes pas découragés avant…

Nous avons ainsi l’impression d’avoir entre les mains un titre incomplet. Les idées de rajouter d’autres variétés de champignons, des décors, mais aussi des bonus et des malus, auraient été autant d’atouts pour rendre le titre bien plus fun qu’il ne l’est. Au lieu de cela, nous nous contentons d’une soupe de champignons qui manque de saveur !

Land of Mushrooms, le titre de base, est disponible sur l’eShop au prix de 2 euros environ.

Le saviez-vous ?

Si l’on s’intéresse à toute l’évolution du monde vivant, les champignons seraient plus proches des animaux que des plantes…